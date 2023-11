M. Biejat: przed posiedzeniem Sejmu spotkają się liderzy koalicji i podejmą wszystkie kluczowe decyzje

Przed dzisiejszym posiedzeniem Sejmu spotkają się liderzy i podejmą wszystkie kluczowe decyzje - powiedziała w poniedziałek w Polsat News współprzewodnicząca Razem, senator Magdalena Biejat, pytana, czy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie złożona uchwała unieważniająca wybór tzw. "sędziów-dublerów" TK.

Biejat zapytana, czy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie złożona uchwała unieważniająca wybór tzw. "sędziów-dublerów" Trybunału Konstytucyjnego, odparła: "To jest jedno z największych zadań tego rządu - zrobić porządek w praworządności. To nie będzie proste, bo mamy tutaj bardzo wiele nawarstwiających się kłopotów z Trybunałem Konstytucyjnym, KRS-em, sądami powszechnymi czy z Sądem Najwyższym".

Wskazała, że w przestrzeni publicznej pojawiają się pomysły dotyczące przyjęcia uchwały, która "cofałaby wybranie sędziów dublerów". "Tutaj chodzi o to, żeby Sejm swoją uchwałą uchylił poprzednią uchwałę Sejmu" - podkreśliła.

"Przed dzisiejszym posiedzeniem spotkają się liderzy (koalicji) i podejmą wszystkie kluczowe decyzje. Niewątpliwie jednak, nawet jeśli to się wydarzy na tym posiedzeniu, no to będzie tylko pierwszy, mały krok" - zaznaczyła Biejat.

"Jeśli chodzi o wyroki, nie ma absolutnie takiego pomysłu, przynajmniej ja nie słyszałam, żeby te wyroki cofać z porządku prawnego. Mówimy o tysiącach wyroków wydawanych w sądach powszechnych dotyczących zupełnie zwykłych spraw" - mówiła. Jak dodała, nie wie, na jakim gruncie te wyroki miałyby być anulowane.

Biejat odniosła się również do wyroku TK z października 2020 roku, zgodnie z którym niekonstytucyjny jest przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

"To była próba zaszachowania Polek z pominięciem demokratycznych procedur. Niemniej, fakt jest taki, że ten wyrok był. Ja osobiście uważam, że tego wyroku cofnąć się nie da bez cofania wszystkich innych wyroków" - podkreśliła.

Według Biejat, zadaniem politycznym jest wprowadzenie ustaw, które będą regulowały kwestię aborcji. "Mam nadzieję, że w tym Sejmie uda się w jakiś sposób poluzować prawo aborcyjne, przynajmniej poprzez znoszenie kar za pomoc w aborcji" - zaznaczyła.

Przypomniała, że złożone zostaną w poniedziałek dwie ustawy - ustawa legalizująca aborcję do 12. tygodnia życia oraz ustawa wykreślająca art. 152 kk mówiący o karaniu za pomoc przy aborcji.

Dopytywana o decyzję Lewicy dotyczącą powołania Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS odpowiedziała, że w niedzielę wieczorem odbyło się posiedzenie klubu Lewicy. "Na tym posiedzeniu dyskutowaliśmy oczywiście kwestię tego, jak powinno wyglądać Prezydium Sejmu. Dzisiaj z tymi wytyczymy, które wypracowaliśmy, Włodzimierz Czarzasty idzie na spotkanie z liderami" - wyjaśniła.

W piątek szef PO Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń parafowali umowę koalicyjną.