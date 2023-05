M. Biejat: w projekcie uchwały wzywamy rząd do pełnego uznania obowiązywania Karty Praw Podstawowych

W projekcie uchwały ws. potwierdzenia pełnego obowiązywania Karty Praw Podstawowych wzywamy rząd do uznania obowiązywania tej Karty; chcemy, by Polacy mogli w pełni korzystać z ochrony europejskiego wymiaru sprawiedliwości naszych podstawowych praw - mówiła wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat.

W poniedziałek klub Lewicy złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie potwierdzenia pełnego obowiązywania Karty Praw Podstawowych.

"Złożyliśmy do laski marszałkowskiej ten projekt uchwały - jako klub Lewicy - bo chcemy w pełni uznać obowiązywanie Karty Praw Podstawowych i do tego w tej uchwale wzywamy rząd" - powiedziała PAP Biejat, która jest posłem wnioskodawcą tego projektu.

"Chcemy doprowadzić do tego, żeby Polki i Polacy mogli rzeczywiście w pełni korzystać z ochrony europejskiego wymiaru sprawiedliwości naszych podstawowych praw. Mówimy tutaj o ochronie dzieci przed przemocą, mówimy o prawie do strajku, o ochronie przed bezprawnym zwolnieniem, o prawie do zrzeszania się i o równości osób również mniejszości seksualnych" - podkreśliła posłanka Lewicy.

Zwróciła uwagę, że Polska podpisała tzw. Protokół brytyjski, który - jak mówiła - "zawierał klauzulę opt-aut, która powoduje to, że nasze prawodawstwo w pełni nie uznaje tej ochrony europejskiej, która nam - jako obywatelom Unii - się należy".

"Uważamy, że to jest ważny temat, bo Karta Praw Podstawowych, jak sama nazwa mówi, zawiera pewien katalog podstawowych praw Europejczyków. I obecnie tylko Polska uważa, że nie powinna ona obejmować ich obywateli" - powiedziała Biejat.

W projekcie uchwały autorstwa klubu Lewicy podkreślono, że "Karta Praw Podstawowych jest jednym z najdonioślejszych europejskich dokumentów zabezpieczających prawa człowieka, w tym prawa socjalne pracowników oraz związków zawodowych". "Karta została podpisana 7 grudnia 2000 roku w Nicei w imieniu Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a następnie powtórnie podpisana podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 roku. Moc wiążąca została nadana jej przez Traktat Lizboński, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku" - przypomniano w projekcie.

Podkreślono w nim, że Rzeczpospolita Polska przystąpiła do protokołu nr 30, nazywanego również "Protokołem Brytyjskim". "W opinii ówczesnego rządu protokołem ograniczono zakres orzekania polskich i unijnych sądów w zakresie przepisów zawartych w tytule IV Karty +Solidarność+. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie N.S. (C-411/10) jasno stwierdza, że art. 1 ust. 1 Protokołu, z którego strona polska wywodzi swoje przekonanie o ograniczeniu stosowania Karty, +nie ma na celu zwolnienia Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa z obowiązku przestrzegania postanowień Karty ani uniemożliwienia sądom i trybunałom w tych państwach członkowskich czuwania nad przestrzeganiem tych postanowień+. Tworzy to wątpliwości interpretacyjne uderzające przede wszystkim w polskich obywateli, którzy nie są w stanie samodzielnie ocenić, czy mają prawo do wnoszenia skarg przeciwko polskim instytucjom w oparciu o Kartę Praw Podstawowych" - czytamy w projekcie.

Posłowie Lewicy zwracają w nim również uwagę, że sporna część Karty dotyka kwestii istotnych dla zapewnienia w Polsce dobrych standardów pracy i ochrony rodziny, tj. ochrony przed bezprawnym zwolnieniem, prawa do odpoczynku, prawa związków zawodowych i pracowników do negocjowania układów zbiorowych oraz prawa do strajku, prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego, poszanowania przez władze publiczne dobra dziecka i jego ochrony, w tym ochrony dzieci przed przemocą.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje w pełni obowiązywanie Karty Praw Podstawowych, dlatego wzywa Prezesa Rady Ministrów do zniesienia wszelkich narzędzi ograniczających możliwość powoływania się obywateli polskich na Kartę Praw Podstawowych" - zaznaczono w projekcie uchwały.