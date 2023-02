M. Błaszczak o umowie ramowej na 1000 wozów Borsuk: historyczna umowa wzmacniająca polskie wojsko

Umowa ramowa na 1000 wozów Borsuk to historyczna umowa, postradziecki BWP-1 odchodzi do historii; to niezwykle istotne, że wzmacniamy wojsko polskie wyposażając je w sprzęt, który jest produkowany w naszym kraju - podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził we wtorek umowę ramową na dostawę blisko 1400 nowych pojazdów dla wojska, w tym blisko 1000 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk oraz pojazdy towarzyszące. Nowe pojazdy mają zastąpić skonstruowane w ZSRR wozy BWP-1. Pierwsze cztery Borsuki mają zostać dostarczone w tym roku. Oprócz Borsuków w wariancie bojowym umowa przewiduje zamówienia na wozy rozpoznania, dowodzenia, ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego i rozpoznania skażeń.

"To jest historyczna umowa, postradziecki BWP-1 odchodzi do historii, Borsuk, który został zaprojektowany przez polskich konstruktorów, który został wykonany w hucie Stalowa Wola zastąpi z powodzeniem bojowy wóz piechoty, który dotychczas był wykorzystywany. To niezwykle istotne, że wzmacniamy wojsko polskie wyposażając w sprzęt, który jest produkowany w naszym kraju. Nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze gdy są takie możliwości, to z nich korzystamy" - powiedział szef MON w TVP Info.

Chwalił też karabinki Grot, a także zestawy przeciwlotnicze Piorun i armatohaubice Krab, które - jak podkreślił - są obecnie używane przez Ukraińców, "by zatrzymać nawałę rosyjską".

Borsuk, który ma zastąpić skonstruowany w ZSRR bojowy wóz piechoty BWP-1, to największy od lat projekt opracowania w Polsce całkowicie własnej konstrukcji dla wojska. Skonstruowany w Polsce moździerz Rak wykorzystuje podwozie licencyjnego Rosomaka; samobieżna armatohaubica Krab, której produkowana na brytyjskiej licencji wieża z działem (lufy pochodziły początkowo z Niemiec i Francji) miała zostać osadzona na krajowym podwoziu, ostatecznie została posadowiona na podwoziu kupionym od Korei Południowej.

Wprowadzenie nowego bojowego wozu piechoty na uniwersalnym gąsienicowym podwoziu opracowanym przez krajowy przemysł to jeden z programów planu modernizacji technicznej sił zbrojnych.

Program nowego bojowego pływającego wozu piechoty został rozpoczęty 24 października 2014 r. Pierwsze próby poligonowe prototypu odbyły się jesienią 2020 w Drawsku Pomorskim. Za projekt odpowiada konsorcjum zawiązane przez spółki PGZ - Huta Stalowa Wola S.A. jako lider, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. - oraz Akademię Sztuki Wojennej, WAT, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnikę Warszawską.

wni/ mrr/