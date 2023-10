M. Błaszczak: Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi PiS

Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To my odtwarzamy jednostki wojskowe i powołujemy nowe do życia - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak przed rozpoczęcie konwencji PiS w Katowicach

W niedzielę o godz. 13.00 w katowickim "Spodku" rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Tuż przed rozpoczęciem tego wydarzenia minister Błaszczak powiedział, że "Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość". "To nasz rząd, to my odtwarzamy jednostki wojskowe, to my powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. My naprawiamy te wszystkie błędy, które zostały popełnione przez koalicję PO-PSL rządzącą do 205 r." - powiedział.

Jak dodał, najważniejsze jest to, że PiS - jego zdaniem - "stoi murem za polskim mundurem". "Najważniejsze jest to, że polscy strażnicy graniczni i polscy żołnierze czują wsparcie narodu. To jest niezwykle istotne w ich codziennej służbie" - dodał.