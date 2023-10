M. Błaszczak: Program PO to ciągłe zwijanie armii i dbanie przede wszystkim o interes Niemiec

Prawo i Sprawiedliwość to gwarancja bezpiecznej Polski i silnego Wojska Polskiego, a u szefa PO Donalda Tuska bez zmian; ich program to ciągłe zwijanie armii i dbanie przede wszystkim o interes Niemiec – napisał w czwartek na platformie X minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do wpisu dołączył nagranie.

"Prawo i Sprawiedliwość to gwarancja bezpiecznej Polski i silnego Wojska Polskiego. A u Tuska bez zmian. Ich program to ciągłe zwijanie armii i dbanie przede wszystkim o interes Niemiec" - napisał szef MON.

W dołączonym do wpisu nagraniu minister komentuje postulaty dotyczące obrony narodowej proponowane przez Platformę Obywatelską.

"Wiecie co? Platforma Obywatelska zaprezentowała swój pomysł na armię. Czy coś w nim zaskakuje? Oczywiście, że nie. Zapowiadają kontrolę awansów i zakupów w Wojsku Polskim. Czym to się skończy? To jasne. Anulowaniem kontraktów i masowym zwalnianiem oficerów, którzy przez ostatnie lata budowali siłę naszego wojska" - mówi w nagraniu Błaszczak.

Następnie słychać fragment wypowiedzi byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosława Różańskiego; Różański mówi, że "niektóre z umów, mówię z całą odpowiedzialnością, może trzeba będzie (...) zerwać".

Minister Błaszczak podkreśla w nagraniu, że Platforma Obywatelska opowiada się za dołączeniem Polski do projektu tzw. "kopuły europejskiej", co - według szefa MON - oznacza "rezygnację z polskich rozwiązań na rzecz niemieckich". "Ponadto to projekt mniej zaawansowany technicznie niż system obrony przeciwlotniczej, który już budujemy w Polsce" - dodaje Błaszczak.

"PO proponuje zakup 6 baterii Patriot, śmigłowców i dronów. Halo! Obudźcie się! Ja już podpisałem kontrakt na 6 kolejnych baterii Patriot i setki dronów, a Kongres Stanów Zjednoczonych już wydał zgodę na sprzedaż niemal stu śmigłowców Apache" - podkreślił w nagraniu szef MON.

W nagraniu pojawia się również fragment wystąpienia gen. Mieczysława Gocuła, byłego szefa Sztabu Generalnego WP, który na konwencji Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", stwierdził że "powinnością każdego żołnierza jest nieuczestniczenie w przedsięwzięciach politycznych".

"Wiecie, kto to powiedział? Żołnierz, który był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. A wiecie, gdzie to powiedział? Na spotkaniu politycznym Platformy Obywatelskiej" - zaznaczył Błaszczak. "Taka ich apolityczność. Nic się nie zmienia. Platforma Obywatelska to partia obłudy. Pamiętajmy o tym 15 października przy urnach" - podsumował minister.