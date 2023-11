M. Błaszczak: rotacja i likwidacja to główne założenia tzw. umowy koalicyjnej

Rotacja i likwidacja to główne założenia tzw. umowy koalicyjnej; w części dotyczącej obronności i bezpieczeństwa są same puste slogany i zero konkretów - podkreślił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do parafowania umowy koalicyjnej przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

W piątek w południe w Sejmie doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

Błaszczak odnosząc się do tego w piątek na portalu X napisał: "rotacja i likwidacja - oto główne założenia tzw. umowy koalicyjnej". Jak ocenił, w części dotyczącej obronności i bezpieczeństwa umowa koalicyjna zawiera "same puste slogany i zero konkretów".

"Jedyny konkret PO o Wojsku Polskim to wcześniejsza zapowiedź ograniczenia liczby żołnierzy i rewizja kontraktów" - zauważył szef MON.