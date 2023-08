M.Błaszczak: rząd PiS dba o bezpieczeństwo Polski; rozwija Wojsko Polskie (aktualizacja)

Rozwijamy Wojsko Polskie, w odróżnieniu od szefa PO Donalda Tuska, który likwidował jednostki wojskowe. Rząd PiS dba o bezpieczeństwo naszej ojczyzny - podkreślił w sobotę w Siedlcach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON spotkał się przed południem z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Błaszczak przypomniał, że Dywizja w Siedlcach została powołana w 2018 r. "na gruzach rozwiązanej w 2011 r. przez rząd Donalda Tuska 1. Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki".

"Do 2015 r. rządząca koalicja PO-PSL rozwiązywała jednostki wojskowe. Od 2015 roku jednostki wojskowe powstają, czego dowodem są właśnie Siedlce i 18. Dywizja Zmechanizowana" - podkreślił Błaszczak.

Jak dodał, dywizja ta budowana jest na wzór natowski, amerykański. "Czerpie wzorce amerykańskie, dlatego, że one są najlepsze. Wojsko amerykańskie jest najsilniejsze, wojsko amerykańskie stanowi przykład dla Wojska Polskiego. Poprzez współdziałanie, poprzez wspólne ćwiczenia budujemy interoperacyjność, budujemy siłę Wojska Polskiego" - wskazał szef MON.

Minister podkreślił, że 18. Dywizja Zmechanizowana jest wyposażona w nowoczesną broń. Jak mówił, w jej ramach funkcjonuje 1. Warszawska Brygada Pancerna, która posiada amerykańskie czołgi Abrams.

"Niedługo, bardzo niedługo do 18. Pułku Artylerii, który w przyszłym roku zostanie powiększony do poziomu brygady, trafią jeszcze w tym roku artyleria rakietowa, wyrzutnie rakietowe koreańskie, posadowione na polskich Jelczach o zasięgu do 300 km. To ważne, bo jak widzimy z doświadczeń ukraińskich, artyleria rakietowa odgrywa kluczową rolę na polu walki" - podkreślił minister obrony.

Błaszczak zaznaczył, że rząd PiS "dba o bezpieczeństwo naszej ojczyzny". "Rozwijamy Wojsko Polskie. W odróżnieniu od Donalda Tuska, który likwidował jednostki wojskowe" - powiedział.

Szef MON dodał, że - w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej - powstaje pułk artylerii, który w przyszłym roku będzie brygadą. Dodał, że powstaje także pułk przeciwlotniczy. "Już pierwsze jednostki wchodzące w skład tego pułku są włączone w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski" - zaznaczył. Jak dodał, jednostki te są wyposażone w wyrzutnie iLauncher, czyli wyrzutnie brytyjskie, z pociskami, rakietami brytyjskimi CAMM. "Te wyrzutnie też są posadowione na Jelczach. A więc osiągnęliśmy już gotowość bojową, jeśli chodzi o rakiety CAMM" - wskazał.

Szef MON zaznaczył, że rząd PiS konsekwentnie buduje siłę Wojska Polskiego. "Wzmacniamy siłę Wojska Polskiego, korzystając z jak najlepszych wzorców" - dodał.

Błaszczak zapewnił, że "każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego".