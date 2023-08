M. Błaszczak: to wielka duma i zaszczyt być żołnierzem polskich wojsk specjalnych

Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. To wielka duma i zaszczyt być żołnierzem polskich wojsk specjalnych - powiedział we wtorek w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister Błaszczak złożył we wtorek wizytę w Dziwnowie. Spotkał się z żołnierzami wojsk specjalnych Formoza, gdzie został sformowany nowy zespół bojowy.

"Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. Mamy wszyscy świadomość tego, że selekcja do wojsk specjalnych nie jest łatwa, ale naprawdę warto być żołnierzem WP. Warto być żołnierzem wojsk specjalnych. Droga prowadzi poprzez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, poprzez terytorialną służbę wojskową, potem selekcja do wojsk specjalnych" - mówił minister Błaszczak.

Ocenił, że "naprawdę warto". "To wielka duma i zaszczyt być żołnierzem polskich wojsk specjalnych"

Zapewnił, że konsekwentnie Wojsko Polskie jest wzmacniane, również, jeśli chodzi o uzbrojenie, wyposażenie. "Do wojsk specjalnych także trafia nowoczesna broń" - zauważył minister.

Zapowiedział, że w tym roku kolejne Black Hawki trafią do wojsk specjalnych. "Do wojsk specjalnych trafia także nowoczesna broń, np. snajperska. To wszystko, co stanowi o wartości żołnierzy, a więc świetne wyszkolenie plus bardzo dobre, nowoczesne uzbrojenie" - powiedział szef MON.

Dodał, że żołnierze wojsk specjalnych "ćwiczą i będą ćwiczyć interoperacyjność" z Wojskami Lądowymi i z Marynarką Wojenną. "Tu niedaleko, w Darłowie, stacjonuje jednostka wyposażona w śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych AW101. One już są. Widzieliśmy 15 sierpnia jeden z tych śmigłowców na defiladzie w Warszawie, a więc interoperacyjność żołnierzy wojsk specjalnych także budują z polską Marynarką Wojenną" - dodał Błaszczak.