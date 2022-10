M. Błaszczak: władze RP nie dopuszczą do tego, żeby najmniejszy skrawek naszej ziemi był okupowany przez wroga

Zapewniam, że władze RP, prezydent Andrzej Duda, rząd złożony z polityków Zjednoczonej Prawicy nie dopuści do tego, żeby najmniejszy skrawek naszej ziemi, skrawek Rzeczypospolitej Polskiej był okupowany przez wroga - mówił w sobotę w Suwałkach wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy rozwijać jednostki wojskowe, takie jak 14. Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach. Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy uzbrajać Wojsko Polskie w nowoczesną broń" - mówił szef MON na uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej w Suwałkach.

Dodał, że do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach trafi nowoczesny sprzęt. "To będzie pierwsza jednostka Wojska Polskiego, do której trafi sprzęt nazywany Ottokar Brzoza. Będą to niszczyciele czołgów" - powiedział.

Podkreślił, że została już w tej sprawie podpisana umowa ramowa. Dodał, że niedługo żołnierze tego pułku będą testowali tę broń.

Szef MON zaznaczył, że tak jak w Suwałkach również w 36 innych miejscowościach na terenie całego kraju 3,2 tys. żołnierzy złożyło, składa, lub niebawem złoży przysięgę wojskową. Dodał, że trzy czwarte spośród nich zostaje na kursie specjalistycznym i będzie zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego. Pozostali - jak mówił - będą żołnierzami WOT albo rezerwistami.