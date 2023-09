M.Błaszczak: Wspieramy Ukrainę, bo życzymy sobie sąsiadować z wolną Ukrainą, a nie z częścią Rosji

Wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. Życzymy sobie żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji - mówił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak otwierając konferencję pt. "Globalna Wojna Informacyjna" w Kielcach.

Błaszczak bierze udział w 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas otwarcia konferencji pt. "Globalna Wojna Informacyjna" w ramach cyklu Niepodległość Informacji, powiedział, że "wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę". "Jesteśmy sąsiadami, życzymy sobie, żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji" - dodał szef MON.

"My już sąsiadowaliśmy z częścią Rosji i to było naprawdę bardzo złe. To był czas komunizmu, który zatrzymał rozwój naszego kraju" - zaznaczył. "Dlatego wspieramy Ukrainę, bo chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, to oczywiście wiedzą władcy Kremla. Postanowili odbudować swoje imperium" - mówił minister.

"Nasze doświadczenia historyczne są takie: nieważne czy imperium rosyjskiej było białe, carskie czy czerwone komunistyczne, czy teraz jest putinowskie, zawsze dopuszcza się zbrodni, czego doświadczyli Ukraińcy w Irpieniu, Buczy. Zawsze jest groźne dla narodów, które żyją w sąsiedztwie" - podkreślił szef MON.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie