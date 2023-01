M. Bosacki (KO): w Senacie poprawimy nowelę ustawy o SN tak, by dawała realną szansę na odblokowanie pieniędzy z KPO

W Senacie poprawimy nowelizację ustawy o SN tak, by była zgodna z konstytucją i dawała realną szansę na odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy; wierzę, że za tym rozwiązaniem opowie się senacka większość - powiedział PAP szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki.

Senator dodał, że jeśli PiS i SP odrzucą te poprawki w Sejmie, wezmą na siebie ryzyko, że Polska nie otrzyma szybko 160 mld zł z KPO.

Bosacki zaznaczył, że senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza zajmą się nowelizacją pod koniec przyszłego tygodnia albo w poniedziałek, 30 stycznia - dzień przed posiedzeniem Senatu. Podkreślił, że dokładny termin będzie zależeć od decyzji ich szefów.

"Wiem, że zamówili oni liczne opinie i ekspertyzy, między innymi Komisji Weneckiej, więc z całą pewnością i te komisje, i cały Senat, będą miały nad czym pracować" - stwierdził.

Szef senackiego klubu KO odniósł się też do wypowiedzi senatora Jacka Burego (Polska 2050), który oświadczył w piątek, że jest zwolennikiem tego, by Senat odrzucił nowelizację ustawy o SN, bo - jak ocenił - ta ustawa nie da nam pieniędzy z KPO. "Senat może tę ustawę poprawić, ale politycznie bądźmy realistami: Zbigniew Ziobro wraz z PiS odrzucą wszystkie nasze poprawki. Więc jest pytanie filozoficzne, czy jest sens pracować nad czymś, co za chwilę zostanie wyrzucone do śmietnika, a konstytucja zostanie zgwałcona" - powiedział Bury.

"Po naszej stronie, czyli KO, z całą pewnością nie ma chęci odrzucenia całości tej ustawy. Uznajemy, że trzeba ją gruntownie, znacząco poprawić - tak, by była ona zgodna z polską konstytucją, co będzie w mojej opinii wymagało przede wszystkim przywrócenia uprawnień do oceniania dyscyplinarnego sędziów Izbie Karnej Sądy Najwyższego. My w KO uważamy, że ten manewr z Sądem Administracyjnym jest niezgodny z prawem i trzeba to zmienić, ale przygotowaniem szczegółowych zapisów zajmą się dwie komisje: ustawodawcza i praworządności i praw człowieka" - powiedział Bosacki.

Zaznaczył, że KO będzie w razie potrzeby przekonywać pozostałych członków senackiej większości do poparcia wypracowanych przez komisje poprawek.

"Oceniam, że to się nam uda i przewiduję, że Senat zwróci Sejmowi tę ustawę z poważnymi poprawkami. Nie umiem teraz powiedzieć, ile ich będzie i czy będą liczniejsze niż te zgłoszone w Sejmie, nie chcę przesądzać wyniku prac zarówno samych komisji jak i całego Senatu. Myślę jednak, że jeśli tych poprawek będzie więcej, to niewiele więcej" - powiedział.

Pytany, czy senatorowie KO nie obawiają się, że SP zagłosuje z PiS w Sejmie za odrzuceniem wszystkich poprawek, Bosacki powiedział, że "jeśli PiS pójdzie na to, by ryzykować po raz kolejny, po ponad półtorarocznej zwłoce to, że Polska nie uzyska pieniędzy z KPO, 160 mld dla naszego kraju, bo oni nie będą się chcieli zgodzić na pewne, zgodne z polską konstytucją poprawki, to będzie tylko i wyłącznie odpowiedzialność partii rządzącej".

"My poprawimy tę ustawę tak, by była zgodna z konstytucją i by dawała szansę na odblokowanie wypłaty tych ogromnych pieniędzy z KPO" - zadeklarował senator KO.

Bosacki dodał, że jeśli jednak senackie poprawki zostaną przez Sejm odrzucone, to "jest duże niebezpieczeństwo", że KE nie zgodzi się na wypłatę Polsce środków z KPO. "Musimy też poprawić tę ustawę choćby po to, by eliminowała z orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów, co do których jest poważna wątpliwość, czy zostali mianowani przez nową KRS zgodnie z prawem" - zaznaczył.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według jej autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO. Senat.

Żadna z 14 poprawek opozycji do noweli nie uzyskała poparcia. Nowelizację poprali niemal wszyscy posłowie PiS, przeciwko był koalicjant PiS - Solidarna Polska, a także Konfederacja i Polska 2050. Posłowie KO, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu. Po głosowaniu szef klubu KO Borys Budka powiedział dziennikarzom, że w Senacie zostaną przyjęte poprawki do noweli, które spowodują, że uzyskanie środków z KPO nie będzie budzić wątpliwości.

1 czerwca 2022 r. KE po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO. 17 czerwca polski KPO zatwierdziły państwa członkowskie UE. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

W KPO znajdują się warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia KE uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19. KPO zakłada m.in., że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa.