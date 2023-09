M. Dworczyk o polityce migracyjnej rządu: nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków

Mamy proste, jasno sprecyzowane stanowisko: nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków - mówił w Radiu WNET minister w KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do polityki migracyjnej rządu. Przypomniał, że rząd PiS i formacja PiS jest jedną z pierwszych w całej Europie, która zwracała uwagę na problem migracji.

Dworczyk pytany, "czy skala migracji legalnej budziła jego wątpliwości", odparł: "ja nie śledzę dokładnie tego zjawiska". "Od tego jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które kontroluje cały ten proces" - podkreślił.

"Opieram się na danych przesyłanych przez MSWiA. Jedno jest pewne, że mamy do czynienia z absolutną dezinformacją, tzn. podawane zwłaszcza przez polityków PO jakieś horrendalne liczby dotyczące osób, które rzekomo przyjechały do Polski, okazują się nieprawdziwe" - zaznaczył minister. "I różnice są tak duże, że PO mówi o - mówię tu o rzędzie wielkości - ponad 130 tys., o ile pamiętam, a rzeczywistość jest taka, że było to nieco ponad 30 tys. osób" - zauważył Dworczyk.

Pytany o kontrolę poselską w MSZ posłów PO Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca, "wedle których w okresie ostatnich 3 lat wydano 350 tys. wiz", Dworczyk powiedział: "Tak, tylko jeszcze pytanie jest takie, ile z tych osób tutaj przyjechało, ile wyjechało, jakie to były dokładnie wizy". "Posłowie PO są mistrzami manipulacji, tzn. mieszają prawdę, czyli mieszają fakty z różnymi swoimi opiniami, które są już kompletnie wypaczone. I być może jest tak i w tym wypadku" - ocenił.

Odnosząc się do opinii polityków Konfederacji, że "rząd stracił kontrolę nad polityką migracyjną", minister KPRM powiedział: "to jest o tyle niepoważne stwierdzenie, bo rząd PiS i w ogóle formacja PiS jest jedną z pierwszych w całej Europie, która zwracała uwagę na problem migracji". "My protestowaliśmy w sytuacji, kiedy PO chciała praktycznie bez kontroli przyjmować tutaj migrantów relokowanych z innych UE, czy po prostu migrantów" - przypomniał.

"Mamy proste, jasno sprecyzowane stanowisko: nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków. I tego się trzymamy" - mówił. "Proszę zwrócić uwagę, że również bardzo wielu turystów z Europy Zachodniej, turystów pozaeuropejskich zwraca uwagę na to, że Polska jest krajem bezpiecznym w przeciwieństwie do np. Francji, Niemiec czy Włoch" - podkreślił Michał Dworczyk.

