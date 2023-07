M. Gosiewska o badaniu M. Saakaszwilego: spodziewamy się, że pobrane przez polskich medyków próbki będą kwestionowane

Spodziewamy się, że pobrane przez polskich medyków próbki będą kwestionowane przez stronę gruzińską, która od początku próbowała skompromitować polską misję badającą Micheila Saakaszwilego - mówiła w poniedziałek w Studiu PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS).

W połowie lipca do Tbilisi udała się grupa polskich lekarzy w celu badania przebywającego w więzieniu byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, którego stan zdrowia pogarszał się od wielu miesięcy. Pobrane próbki zostały przewiezione do Polski.

Gosiewska w poniedziałek w Studiu PAP pytana kiedy będą znane wyniki badań stwierdziła, że przeanalizowanie próbek pobranych materiałów potrwa "od dwóch, do trzech tygodni". Oceniał, że można się spodziewać, iż "wyniki tych badań będą kwestionowane" przez stronę gruzińską.

Według niej, wskazuje na to "próba skompromitowania" lekarzy, do której - jak mówiła - doszło drugiego dnia badań - chodzi o incydent, gdy według strony gruzińskiej jeden z polskich medyków miał ukrywać w bucie próbkę pobraną podczas badania.

"Cały proces pobierania próbek był nagrywany przez stronę gruzińską, o czym polscy lekarze doskonale wiedzieli. Nie wyobrażam sobie, żeby z pełną świadomością tego procesu próbowali wynieść jakiś materiał. Ewidentnie to uszyta sprawa po to, by potem podważyć wyniki prac" - powiedziała Gosiewska.

Dodał, że ta "próba kompromitacji" ma podważyć wyniki pracy lekarzy i nie doprowadzić do tego, aby Saakaszwili otrzymał pomoc medyczną, która pozwoli "doprowadzić go do normalnego stanu".

"W pobieraniu próbek uczestniczyli również gruzińscy lekarze. Te próbki były podwójnie pobierane. Jedna część została zabezpieczona w Gruzji, druga została przywieziona do Polski. Z polskiej strony odbył się transparentny proces. Te próbki przed wyjazdem też zostały odpowiednio poplombowane. Wszystko jak należy, więc trzeba z tego zrobić coś, by potem dalej podważać pracę lekarzy i a przede wszystkim skazać prezydenta Saakaszwilego na powolną śmierć" - powiedziała.

W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w trakcie wizyty polskich lekarzy u Micheila Saakaszwilego w klinice Vivamedi w Tbilisi, której celem była pomoc byłemu prezydentowi Gruzji, "doszło do niezamierzonego, pozbawionego intencji niezgodnych z wypracowaną umową, incydentu, który został natychmiast wyjaśniony na miejscu oraz w trakcie spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Gruzji".

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, który on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 r., po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 r. został zabrany do szpitala. W ocenie gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia Saakaszwilego jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.

Premier Mateusz Morawiecki 12 lipca poinformował że grupa polskich lekarzy rozpoczęła badania byłego prezydenta Gruzji. Saakaszwili zamieścił wpis na Twitterze, w którym podziękował premierowi Morawieckiemu za przysłanie "bardzo profesjonalnego zespołu lekarskiego".

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1600576,gosiewska-o-referendum-rozwazane-jest-dodatkowe-pytanie.html oraz https://wideo.pap.pl/