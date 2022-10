M. Gosiewska o komisji śledczej ws. afery taśmowej: myślę, że nie jest potrzebna

Jeśli działają organy ścigania i prokuratura, to myślę, że komisja śledcza ws. afery taśmowej nie jest potrzebna; z drugiej strony chciałoby się, by polskie społeczeństwo miało szerszy dostęp do informacji dotyczących działań poszczególnych polityków PO - powiedziała w piątek w Studiu PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) w piątek w rozmowie z PAP.PL pytana była m.in. o potrzebę powołania komisji śledczej ws. możliwego zaangażowania służb rosyjskich w aferę taśmową z 2014 r. We wtorek szef PO Donald Tusk zapowiedział powołanie komisji w świetle poniedziałkowej publikacji "Newsweeka". Zgodnie z ustaleniami tygodnika, taśmy z rozmowami polskich polityków, biznesmenów i urzędników miały być "sprzedane Rosjanom" zanim trafiły do mediów.

"Czy komisja jest potrzebna? Jeśli działają organy ścigania, jeśli działa prokuratura, to myślę że nie. Ale oczywiście z drugiej strony chciałoby się, by polskie społeczeństwo miało szerszy dostęp do informacji dotyczących działań poszczególnych polityków PO" - powiedziała.

Gosiewska podkreśliła, że czeka na złożenie odpowiedniego wniosku przez PO. "Oby nie było tak jak poprzednio z wnioskiem, kiedy po prostu został on przez Platformę odrzucony" - dodała przypominając, że w 2014 r. PO odrzuciło projekt uchwały PiS o powołaniu komisji śledczej w tej sprawie.

Pytana o to, czy uważa zeznania Marcina W., na podstawie których powstała publikacja "Newsweeka" za wiarygodne, odpowiedziała: "Tak". "Za wiarygodne uznał je sam Donald Tusk, więc skoro on je uznał, to dlaczego nie?" - zapytała Gosiewska.

W poniedziałek tygodnik "Newsweek" napisał, że Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym spółki zajmującej się sprowadzaniem do Polski węgla z Rosji, której współwłaścicielem był Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

We wtorek Donald Tusk, odnosząc się do publikacji "Newsweeka" dotyczącej zeznań Marcina W. stwierdził, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Uznał też Marcina W. za wiarygodnego świadka.

W reakcji na słowa szefa PO minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział upublicznienie protokołów dotyczących zeznań Marcina W. Zostały one opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w środę wieczorem. Wynika z nich m.in. że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.) iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W., pieniądze włożył do reklamówki ze sklepu Biedronka, a miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji. Michał Tusk oświadczył w środę, że to "totalne bzdury", że nie poznał Marka Falenty ani Marcina W. i nigdy też nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Wskazał też, że prokuratura protokoły z tymi zeznaniami ma "od lat".

Tusk zapytany przez dziennikarza TVN24, czy widział i dostał kiedykolwiek reklamówkę z 600 tys. euro, odpowiedział, że "nie widział takiej kwoty pieniędzy". "Nie jestem dzisiaj w nastroju do żartów, nawet jeśli to, co wyprawia minister Ziobro wydaje się groteskowe, naruszające wszystkie normy i obyczaje, to jednak trudno z tego robić kabaret, bo to jest bardzo poważna sprawa" - zaznaczył.