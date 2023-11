M.Horała: staram się brać za dobrą monetę to, co marszałek Hołownia mówił o szanowaniu praw klubów sejmowych

Staram się brać za dobrą monetę to, co mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia o szanowaniu praw wszystkich klubów – mówił we wtorek w TVP1 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała (PiS). Ocenił, że odrzucenie kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu to "odreagowanie ośmiu lat w opozycji".

Marcin Horała zapytany w TVP1 o pierwszą ocenę nowo powołanego marszałka Sejmu Szymona Hołownię odparł: "Powiedziałbym, że niezwykle mieszana".

"Z jednej strony zawsze trzeba dostrzec, to co dobre" - podkreślił poseł.

Jak zauważył w wystąpieniu Hołowni "były pewne zapowiedzi tego, że będzie marszałkiem takim ponad podziałami, że będzie respektował również prawa wszystkich klubów, a nie tylko tych, które poparły go na marszałka". "Jakiś kredyt zaufania można dać" - mówił Horała. Ale, jak podkreślił, "zachowanie tej większości opozycyjnej (...) przy wyborze chociażby wicemarszałków zupełnie przeczy tym słowom". W poniedziałek Sejm nie wybrał kandydatki PiS na wicemarszałka Sejmu - Elżbiety Witek.

"Był też ten taki poziom infantylizmu, takiej całkowitej post polityki, coś co być może taki nieinteresujący się polityką odbiorca odbierze dobrze, natomiast jest takim prawie że kabaretem" - ocenił Horała. "Staram się brać za dobrą monetę to, co mówił pan marszałek o szanowaniu praw wszystkich klubów" - dodał. "Jego koledzy nie szanują, ale może on sam jako jedyny będzie szanował" - ocenił poseł.

Odnosząc się do odrzucenia kandydatury Witek na wicemarszałka Sejmu, mówił: "Jeżeli to jest tak, że my niby mamy miejsce w Prezydium Sejmu, ale o tym kto nas będzie reprezentował, to nie my decydujemy, tylko ktoś inny, to to nie jest nasze miejsce w Prezydium. Jeżeli Platforma chce wskazywać, kto będzie wicemarszałkiem, to jest wicemarszałek Platformy" - stwierdził Horała.

"I też chciałem zauważyć, że w czasach, kiedy panował ten +krwawy pisowski reżim+, to +opozycja prześladowana+ miała trzech wicemarszałków na sześciu. Połowę. Obecnie ma opozycja szeroko pojęta jednego, a największy klub nie ma w ogóle. No takie to standardy tych pseudodemokratów są po prostu" - dodał Horała. Jego zdaniem, odrzucenie kandydatury Elżbiety Witek "to jest takie odreagowanie ośmiu lat w opozycji".