M. Kamiński: z Funduszu Kościelnego udało się uratować m.in. ołtarz w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu

"Dzięki środkom z Funduszu Kościelnego udaje się uratować wiele cennych dla polskiej kultury zabytków. Takim przykładem jest ołtarz w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu" - napisał w niedzielę na platformie X (dawniej Twitter) szef MSWiA Mariusz Kamiński.

W sierpniu sanktuarium maryjne w Kodniu obchodziło trzechsetną rocznicę papieskiej koronacji wizerunku Maryi. W obecnych granicach Polski była to druga taka koronacja po Jasnej Górze w 1717 roku.

Historia wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej sięga XVII w. Związana jest z Mikołajem Sapiehą, właścicielem Kodnia. W czasie pielgrzymki do Rzymu w 1631 r. podczas modlitwy przed obrazem w kaplicy gregoriańskiej został uzdrowiony. Bez zezwolenia papieża Urbana VIII zabrał on obraz do Polski. Po kilku latach następca św. Piotra odpuścił mu winę i darował obraz Matki Bożej Gregoriańskiej, który w 1651 r. został umieszczony w nowo wybudowanym, murowanym kościele św. Anny - obecnie bazylice mniejszej.

Kodeń położony jest przy granicy polsko-białoruskiej nad rzeką Bug.