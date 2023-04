M. Kamiński: ze smutkiem przyjąłem wiadomość o wypadku w Wałbrzychu, w którym zginęli strażacy

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o wypadku w Wałbrzychu, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, a jeden został ranny - zaznaczył minister SWiA Mariusz Kamiński. Szef MSWiA przekazał bliskim zmarłych wyrazy współczucia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o wypadku w Wałbrzychu, w wyniku którego śmierć poniosło 2 strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, a jeden został ranny. Bliskim zmarłych przekazuję najszczersze wyrazy współczucia, a poszkodowanemu życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w środę na Twitterze szef MSWiA.

We wtorek Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu poinformowała, że w wypadku w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu zginęło dwóch strażaków, a jeden został ranny.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dzisiejszym wypadku w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu, ranny został jeden strażak, a dwóch poniosło śmierć. Wszyscy trzej to strażacy PSP, pełniący na co dzień służbę w JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu" - napisano na Twitterze komendy. W kolejnym wpisie dodano, że do wypadku doszło w czasie wolnym od służby.

Do wypadku w Zakładach Koksowniczych Victoria w Wałbrzychu doszło we wtorek przed godz. 17.00. Kpt. Tomasz Kwiatkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu poinformował wówczas PAP, że zginęło dwóch pracowników firmy zewnętrznej, wykonujących w zakładach prace na wysokości w jednym z ciągów technologicznych.

Łącznie w miejscu zdarzenia pracowały trzy osoby. Mężczyźni mieli zostać przysypani miałem koksowniczym. Trzeci pracownik trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, a jego stan jest dobry.