M. Kamiński: zrobimy wszystko, żeby żadna prowokacja nie zakłóciła naszych wyborów

Zrobimy wszystko, żeby żadna prowokacja nie zakłóciła naszych wyborów, naszych procedur demokratycznych - podkreślił w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że zbliżające się w Polsce wybory są "niewątpliwie wielką pokusą dla wrogów naszego kraju".

Minister spraw wewnętrznych i administracji pytany był m.in. o to, jak polskie służby są przygotowane na ewentualne prowokacje przy okazji wyborów parlamentarnych.

Kamiński ocenił, że zbliżające się wybory są "niewątpliwie wielką pokusą dla wrogów naszego kraju". "Żeby manipulować naszymi emocjami, żeby był chaos, żeby było poczucie niepewności, żeby Polacy dokonywali wyborów pod wpływem strachu" - mówił.

"Oczywiście pamiętamy sytuację w Hiszpanii sprzed kilku lat, gdzie kilka dni przed wyborami doszło do zamachów terrorystycznych organizowanych przez Państwo Islamskie, które całkowicie zmieniły hiszpańską scenę polityczną. To jest coś, co musimy brać pod uwagę" - podkreślił.

Dodał, że nie można do tego dopuścić, a Polska jest "na różnych polach przygotowań i na granicy, gdzie może dojść do brutalnego incydentu - jesteśmy przygotowani, są żołnierze, są funkcjonariusze, są uzbrojeni". "Mamy pełen monitoring granicy, działają nasze służby specjalne, które badają, co się dzieje po drugiej stronie granicy. Jesteśmy w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami, zwłaszcza z Amerykanami, Brytyjczykami, którzy też prowadzą tam intensywne rozpoznanie" - zaznaczył.

Szef MSWiA poinformował również, że za tydzień uda się z wizytą do Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się z szefem brytyjskiego MSW. Ministrowie mają tam rozmawiać m.in. o przyszłości Grupy Wagnera. "Wielka Brytania chce, żeby ta grupa została uznana za grupę terrorystyczną i żeby sam fakt przynależności do tej grupy był karany więzieniem. Moim zdaniem - bardzo dobry pomysł" - ocenił.

Dodał, że w październiku spotka się po raz kolejny z ministrami spraw wewnętrznych państw bałtyckich. "Dołączą do nas ministrowie spraw wewnętrznych Norwegii i Finlandii, którzy też mają granicę z Rosją, żebyśmy wspólnie zastanawiali się, jak działać skutecznie, żeby było bezpiecznie w tej części Europy. Jestem przekonany, że mamy pomysły, wolę działania, odpowiednie środki, świetnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Zrobimy wszystko, żeby żadna prowokacja nie zakłóciła naszych wyborów, naszych procedur demokratycznych" - powiedział.

Pytany o grupy dywersyjne na terytorium Polski przypomniał, że Polska rozbiła międzynarodową grupę, która była przygotowywana do aktów dywersji na kolejach w związku transportem broni na Ukrainę. "16 osób zostało zatrzymanych i na mocy decyzji prokuratury i sądu zostały one osadzone w więzieniach polskich" - mówił. Zaznaczył, że grupa ta została rozbita już na pierwszym etapie działania przez służby specjalne, kilka dni po tym, jak kamery pojawiły się na trasach kolejowych.

Pytany o to, czy podobnych grup może być w Polsce więcej, odpowiedział: "Nie mogę mówić o tym za dużo, bo moim celem nie jest straszenie naszych obywateli. Działamy bardzo skutecznie, każda niebezpieczna osoba, która się tu pojawi jest monitorowana" - podkreślił Kamiński.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie