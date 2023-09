M. Kasprowicz o Domowym Kościele: mamy być świadkami, że życie w trwałej rodzinie jest możliwe

Jako małżonkowie zrzeszeni w Domowym Kościele mamy być świadkami tego, że we współczesnym świecie życie w kochającej się, silnej i trwałej rodzinie jest możliwe - powiedziała PAP Małgorzata Kasprowicz, która wraz z mężem pełni posługę pary krajowej Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Domowy Kościół to wspólnota sakramentalnych małżeństw, założona przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku. Wspólnota w tym roku obchodzi 50. rocznicę powstania.

"Formacja w Domowym Kościele skierowana jest do małżeństw sakramentalnych, jednak w praktyce uczestniczą w niej całe rodziny. To, czego doświadczają małżonkowie, promieniuje na całą rodzinę" - podkreśliła Małgorzata Kasprowicz.

Małżeństwa zrzeszone w Domowym Kościele formują się w grupach liczących od 4 do 7 par, które nazywane są kręgami. "Krąg spotyka się raz w miesiącu w domu jednego z małżeństw, by wspólnie podsumować pracę, jaką małżonkowie wykonali w czasie, jaki upłynął od poprzedniego spotkania" - wyjaśniła.

Dodała, że podczas spotkań w kręgu jego członkowie rozmawiają również na ustalony wcześniej temat formacyjny. "Oprócz małżeństw, na spotkaniu kręgu obecny jest także ksiądz. Podczas spotkania, które jest prowadzone przez osoby świeckie, kapłan pełni funkcję duchowego opiekuna i doradcy, który czuwa nad jego przebiegiem" - zastrzegła.

Małgorzata Kasprowicz poinformowała, że małżonkowie podejmują w codziennym życiu konkretne zobowiązania, które mają pomóc im w formacji. Są to: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne czytanie Pisma Świętego, obowiązek comiesięcznego dialogu małżeńskiego oraz uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę.

Zaznaczyła, że w corocznych rekolekcjach biorą udział także dzieci, dla których przewidziany jest specjalny program formacyjny. "Rekolekcje trwają od 4 dni do dwóch tygodni. Odbywają się w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, w różnych miejscach - nad morzem, w górach, nad jeziorami - wszędzie, gdzie są ośrodki rekolekcyjne, mogące przyjąć większą liczbę rodzin" - wyjaśniła.

Małgorzata Kasprowicz poinformowała, że obecnie do Domowego Kościoła należy około 50 tys. osób, z czego ponad 40 tysięcy mieszka w Polsce. "Domowy Kościół narodził się w Polsce, ale z czasem wspólnota zaczęła rozprzestrzeniać się na kręgi polonijne za granicami kraju. Naszą radością jest, że od dłuższego czasu dołączają do nas także osoby spoza polonii, a wspólnota staje się coraz bardziej ruchem międzynarodowym" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że kręgi Domowego Kościoła funkcjonują w 24 krajach. Poza Polską najliczniejsze wspólnoty znajdują się m.in. w Ukrainie, na Słowacji, Litwie, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Według Małgorzaty Kasprowicz, "silne, kochające się i zdrowe rodziny mają do odegrania szczególną rolę we współczesnym świecie". "Naszym zadaniem, oprócz własnej formacji, jest również ewangelizacja. Nie zachowujemy naszego charyzmatu tylko dla siebie, ale wychodzimy na zewnątrz, do naszych miejsc pracy, do naszych rodzin i przyjaciół, by być świadkami Chrystusa" - powiedziała.

Podkreśliła, że małżonkowie zrzeszeni w Domowym Kościele "mają być świadkami tego, że we współczesnym, zwariowanym świecie życie w kochającej się, tradycyjnej rodzinie jest możliwe". "To świadectwo to jedno z naszych najważniejszych zadań" - oceniła.

Obchody jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła odbędą się w sobotę 09 września w Częstochowie. Uroczystości rozpocznie modlitwa dziękczynna połączona ze świadectwami o godz. 10 w Dolinie Miłosierdzia, po czym konferencję do uczestników spotkania wygłosi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel. Centralnym punktem obchodów będzie msza św. na Błoniach Jasnogórskich, której przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo, a homilię wygłosi delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Krzysztof Włodarczyk. Spotkanie zakończy droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą o godz. 16:30 poprowadzą członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie