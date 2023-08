M.Kidawa-Błońska: Jana Shostak, opowiadająca się za aborcją przez cały okres trwania ciąży, nie będzie kandydować z listy KO

Polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak, opowiadająca się za aborcją przez cały okres trwania ciąży, nie będzie kandydować z listy Koalicji Obywatelskiej; PO i KO takiego rozwiązania nie popiera - powiedziała w czwartek w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO).

W wywiadzie dla Onetu polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak, która - z rekomendacji Zielonych - miała startować z 13. miejsca listy KO w okręgu nr 24 (woj. podlaskie), stwierdziła, że jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Dopytywana, czy jest za aborcją przez cały okres trwania ciąży, potwierdziła, dodając, że jest "współczesną sufrażystką".

W czwartkowym wywiadzie Kidawa-Błońska stwierdziła, że odpowiedź Shostak jest bardzo nieodpowiedzialna. "PO i Koalicja (Obywatelska) takiego rozwiązania nie popiera" - podkreśliła posłanka KO.

"Z tego, co wiem, ta osoba już nie jest na liście KO" - dodała.

Pytana, czy jest to konsekwencja wypowiedzi Shostak o aborcji, Kidawa-Błońska potwierdziła. "Bardzo jest jasne stanowisko PO i KO w tej sprawie, mówiliśmy o tym wielokrotnie: cały pakiet dla kobiet. Przeprowadzimy to, ale polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie" - podkreśliła Kidawa-Błońska.