M. Kierwiński: każdy kandydat KO w wyborach musi zadeklarować, że antykobiece prawo musi być zmienione

Musi być jasna deklaracja każdego z kandydatów KO, że ma być zmienione to antykobiece i antyludzkie prawo, które wprowadził PiS - powiedział we wtorek w Polsat News sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Pytany o kandydaturę Romana Giertycha, odpowiedział, że "tu nie ma wyjątków".

W niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Sopotu lider PO Donald Tusk ogłosił, że na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w woj. świętokrzyskim z ostatniej pozycji wystartuje Roman Giertych. W tym kontekście przypominano, że na listach KO miało nie być osób, które nie zgadzają się na nowe przepisy aborcyjne, które proponuje Platforma Obywatelska. Chodzi o możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży.

"To nie są sprawy dotyczące poglądów, to są sprawy tak naprawdę, jak w Polsce ma działać prawo. To prawo, które dziś odbiera kobiecie szansę na decydowanie jest po prostu nie do zaakceptowania w XXI wieku" - powiedział Kierwiński w Polsat News.

Jak podkreślił, "każdy kto startuje z list KO i Platformy Obywatelskiej, bo jesteśmy koalicją, ale my jako PO rekomendujemy swoich kandydatów, musi się godzić z takim zarysem programowym, który proponujemy Polakom". "To jest przywrócenie w Polsce normalności. Ja znam kobiety nawet o bardzo konserwatywnych poglądach, które mówią, że to do czego doprowadził PiS, to się nie mieści w głowie i przez opresyjne państwo PiS teraz kobiety nie wiedzą, jak w trudnych sytuacjach mają się zachować" - zaznaczył Kierwiński.

"Nie zgadzam się z tym, że kwestia liberalizacji tego co jest dzisiaj, jeśli chodzi o sprawy aborcyjne, to jest jakiś lewicowy postulat. To jest kwestia praw człowieka i fundamentalnej zdolności kobiety do podejmowania ważnych decyzji. Te decyzje musi podejmować kobieta, a nie Kaczyński na Żoliborzu" - mówił Kierwiński.

Jak zastrzegł, zapewne w wielu kwestiach nie zgadza się światopoglądowo z Giertychem i "to nie jest tak, że wszystko z przeszłości zostało zapomniane". "Natomiast dziś mamy stan podwyższonej konieczności, takie +emergency+, czerwone światło świeci się wszędzie. Jeśli PiS wygra te wybory, to nie będzie już nawet tej quasi-demokracji" - powiedział polityk PO. Dodał, że "w tym stanie wyższego zagrożenia potrzebni są tacy ludzie, jak Giertych, którzy twardo i od lat walczą z PiS".

Dopytywany, czy skoro "Giertych jest zwolennikiem restrykcyjnego prawa" w sprawie aborcji, to jest możliwość, że z Kielc nie wystartuje, Kierwiński odpowiedział: "ja myślę, że Roman Giertych wystartuje z Kielc i będzie wielkim problemem dla Jarosława Kaczyńskiego".