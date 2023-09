M. Kierwiński: konwencja programowa PO - 9 września w Tarnowie

Konwencja programowa Platformy Obywatelskiej odbędzie się 9 września w Tarnowie, tam zostanie przedstawionych 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządzenia - poinformował w piątek w Radiu Zet sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Jak powiedział Kierwiński na konwencji zostaną przedstawione najważniejsze kwestie, którymi - jak ma nadzieję - zajmie się nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Pytany o hasło wyborcze Kierwiński odpowiedział, że "mówimy od Marszu 4 czerwca, że wszystko, co robimy, robimy z Polską w sercu". "I to jest ta klamra kampanijna, z którą idziemy do wyborów. Jest jeszcze kilka tygodni kampanii i myślę, że w kilku kwestiach, jeśli chodzi o hasła opisujące naszą kampanię, będziecie państwo zaskoczeni" - dodał.

"Najważniejszy jest dobry program i najważniejsi są ludzie" - podkreślił Kierwiński.

Pytany o postulaty organizacji pozarządowych dotyczących podjęcia działań kluczowych dla klimatu i przyjęcia ustawy o ochronie klimatu zakładającej np. przekazanie 1 proc. PKB na działania związane z klimatem, Kierwiński odpowiedział: "Proszę o chwilę cierpliwości do 9 września, tam także będą postulaty dotyczące kwestii klimatycznych".

"Kwestie klimatu i ochrony naszego środowiska będą ważnym elementem tych pierwszych 100 dni nowego rządu, zaprezentujemy bardzo konkretne rozwiązania" - zapewnił. Dodał, że prywatnie uważa, iż "jeden procent to może być za mało, jeśli chodzi o ochronę klimatu w Polsce".

O konwencji 9 września w środę mówił już na Campusie Polska w Olsztynie przewodniczący PO Donald Tusk. "9 września przedstawimy 100 konkretów na 100 dni; musimy dokonać wielkiej zmiany; zrobię wszystko, żeby wygrać" - mówił wtedy lider PO.

