M. Kobosko: jeśli Trzecia Droga stworzy dwa kluby parlamentarne, to na pewno będą blisko współpracowały

W umowie o zawarciu koalicji Trzeciej Drogi zaznaczono, że w jej ramach będą funkcjonowały dwa kluby parlamentarne; analizujemy, czy to najwłaściwszy scenariusz. Jeśli powstaną dwa kluby, to będą bardzo blisko współpracowały - powiedział w czwartek w TVP1 wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

Kobosko pytany o to, jak będzie wyglądał klub parlamentarny Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni), odpowiedział, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła. "Trwają prace, analizy i przygotowania prawne do tego" - dodał.

Jak zauważył, w umowie o zawarciu koalicji Trzeciej Drogi zaznaczono, że w jej ramach będą funkcjonowały dwa kluby parlamentarne. "Dzisiaj analizujemy, czy jest to najwłaściwszy scenariusz. Być może tak, pójdziemy w tym kierunku, że będą dwa kluby. Ale - jeżeli - to będą ze sobą bardzo mocno, można powiedzieć, skonfederowane, (...) będą bardzo blisko ze sobą współpracowały" - zaznaczył.

Kobosko podkreślił również, że nie można wykluczyć scenariusza, że będzie jeden klub. "65 posłów to bardzo poważna siła w Sejmie" - zaznaczył.

Zapytany o to, czy rozmowy przyszłej koalicji partii opozycyjnych już się toczą, odpowiedział, że rozmowy już się zaczęły. Na pytanie, kto będzie kandydatem na premiera, odparł, że dla niego oczywiste jest, że decyduje największa siła. "Jeżeli ta partia i (szef PO) Donald Tusk podjęli taką decyzję, że kandydatem na premiera będzie Donald Tusk, to nie ma żadnego powodu, żeby toczyć dalsze dyskusje na ten temat" - powiedział Kobosko.

Pytany o to, czy lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie kandydatem na marszałka Sejmu lub na szefa MON, odpowiedział: "Proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy dwa dni ledwie po podaniu oficjalnych wyników wyborów. Proszę nie oczekiwać od nas, że my, czy to w mediach, czy publicznie będziemy dzisiaj deklarowali, kto będzie ministrem czego. Ta droga jest przed nami" - zaznaczył Kobosko.

Na pytanie o pojawiające się między ugrupowaniami punkty sporne - temat aborcji, sprawy światopoglądowe, Kobosko odpowiedział, że nie będzie wchodził w dyskusję dotyczącą różnic programowych, które są lub mogą być, bo "to jest właśnie element rozmów o koalicji".

Kobosko podkreślił jednocześnie, że "Polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość i odpowiedzialnością PiS-u jest to, co w tej chwili w Polsce się dzieje". "My będziemy bardzo uważnie śledzić proces zamykania spraw przez Prawo i Sprawiedliwość" - zaznaczył.

Pytany o to, co będzie priorytetem dla Trzeciej Drogi zaznaczył, że wśród bardzo ważnych tematów jest z pewnością odblokowanie środków unijnych dla Polski. "Tu nie ma żadnych różnic między trzema sojuszami opozycji demokratycznej. My wiemy, że te pieniądze trzeba odblokować, że jest to możliwe porozumienie z instytucjami Unii Europejskiej, z Brukselą, bo na razie nie mamy ani KPO, ani funduszy unijnych. To jest efekt rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy. My to zmienimy" - podkreślił Kobosko.

Zapytany o to, co dalej z paktem migracyjnym, odpowiedział: "Będziemy rozmawiali na temat tego paktu. Jak wiemy, Polska jest w takiej sytuacji, jak i inne kraje unijne, że nie może zostać zmuszona do bycia częścią, członkiem paktu imigracyjnego. Będziemy o tym rozmawiać" - zaznaczył Kobosko.