M. Kobosko: jutro wspólna deklaracja o gotowości trzech ugrupowań opozycji demokratycznej

Jutro - wstępnie o godz. 10 - wspólne oświadczenie trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu - powiedział w poniedziałek w Radiu Zet wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

Pytany czy Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zostać zlikwidowane, odpowiedział, że "CBA się skompromitowało wielokrotnie". "W Polsce potrzeba służby zajmującej się sprawami korupcji - bo korupcja była, jest i będzie w każdym państwie demokratycznym - ale nie w postaci CBA" - zaznaczył Kobosko. Dodał, że musi się zmienić w inną służbę.

Powiedział, że nie chce wchodzić w deklaracje jak daleko pójdą zmiany, ale podkreślił, że "tak jak jest w tej chwili, jest źle, fatalnie. CBA ma absolutnie zszargany wizerunek".

Zaznaczył, że to co się wydarzy, jest kwestią ustaleń koalicyjnych. Przytoczył sytuacje z weekendu i pytania zadane przez Pawła Wojunika, które skomentował, że to "kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem: służba, która nie realizuje de facto działań związanych z walką z korupcją, tylko walczy z opozycją demokratyczną" - podkreślił.

Wojtunik w sobotę wieczorem w TVN24 powiedział, że z kilku źródeł otrzymał informacje o spotkaniu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym CBA w Lucieniu (woj. mazowieckie), podczas którego miały zapaść decyzje o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Podsłuchy miałyby być zakładane na pięć dni - co zgodnie z prawem można zrobić bez kontroli sądu, jedynie za zgodą prokuratora generalnego.

Kobosko skomentował, że Paweł Wojtunik jest poważnym człowiekiem, profesjonalistą. "Ja generalnie traktuję bardzo poważnie to, co pan Wojtunik mówi".

O deklaracji trzech formacji w sprawie wspólnego rządu powiedział, że "bardzo dobrze się stało, ze liderzy ugrupowań opozycji, jeszcze opozycji demokratycznej uzgodnili, że jutro takie wspólne oświadczenie, taka wspólna deklaracja będzie przed rozpoczęciem konsultacji". "Jutro, wstępnie na godzinę 10 zaplanowane jest takie wspólne wystąpienie" - powiedział Kobosko. Powiedzą "o gotowości trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu, którego premierem - w sposób naturalny - będzie Donald Tusk".

Pytany o umowę koalicyjną, podział stanowisk i na co liczy Trzecia Droga, zaznaczył, że nie będzie mówił kto będzie ministrem czego. "Po pierwsze takie decyzje jeszcze nie zapadły.

"Ministerstwo Obrony Narodowej jest jednym z najważniejszych w tej chwili kluczowych resortów (...) po drugie mamy sytuację realnego zagrożenia wojennego i potrzeby realizacji przyspieszonej modernizacji naszej armii (...)" - zaznaczył Kobosko.

Dodał także, że sprawy zagraniczne są dla nich niezwykle ważne "i będą jednym z głównych zadań tego rządu poza ratowaniem sytuacji z finansami publicznymi".

Kobosko powiedział, że kluczowe są także zmiany z tzw. zieloną transformacją, z transformacją energetyczną. "To jest dzisiaj realne wyzwanie przed którym stoi dzisiaj nasz kraj. To będzie pole szczególnej aktywności nowego rządu" - zaznaczył Kobosko.