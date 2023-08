M. Kobosko: mam wrażenie, że mamy akceptację PSL, że Trzecia Droga to sojusz dwóch środowisk i go nie poszerzamy

Mam wrażenie, że mamy akceptację PSL, że Trzecia Droga to sojusz dwóch środowisk i go nie poszerzamy przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi - mówił w Polsat News wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Kobosko, który w piątkowy wieczór był gościem Polsat News, mówił o rozmowach, które jego ugrupowanie prowadzi z ludowcami w ramach Trzeciej Drogi, a które ma się zakończyć przed sobotnią Radą Naczelną PSL i Radą Krajową Polski 2050. "Jutro chcemy dać jasny przekaz, jak będzie wyglądała Trzecia Droga" - przekazał.

"Musimy zakończyć wszelkie dyskusje o kształcie, w tym kształcie list wyborczych także, ale kształcie naszej współpracy z PSL-em, zanim wybory zostaną zarządzone" - podkreślił polityk Polski 2050 i dodał, że rozmowy z ludowcami toczą się w różnych formatach.

Jak zaznaczył, "obie strony muszą czuć, że chcą z pełnym przekonaniem, z pełną odpowiedzialnością uczestniczyć w tym projekcie rozumiejąc, że ten projekt jest dobry, ważny dla i obu naszych partii, ale przede wszystkim dla tych wyborców, którzy widzą Trzecia Drogę jako bardzo poważną siłę w tych wyborach". Prowadzący zwrócił uwagę, że formacji Szymona Hołowni zależało na jasnym sygnale, że Trzecia Droga nie będzie poszerzona o AgroUnię i jej lidera Michała Kołodziejczaka. Kobosko pytany, czy Polska 2050 otrzymała od ludowców jasny sygnał, że rezygnują z tej alternatywy, odparł: "Nie mam wrażenia, że PSL w sposób publiczny taki jasny sygnał wysłał" i dodał, że w PSL są różne frakcje, a część polityków widzi większy potencjał w poszerzonej formie.

"My bardzo jasno powiedzieliśmy: Trzecia Droga to jest porozumienie między nami, między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie dodajemy innych ugrupowań, innych środowisk" - zaznaczył polityk. "To nie jest ten czas, kiedy startuje kampania wyborcza, na rozglądanie się na prawo i lewo (...) sprawiające wrażenie jakiejś lekkiej paniki: a może jeszcze tego, a może jeszcze to środowisko, a może jeszcze te partie... Nie, teraz jest czas na kampanie wyborczą" - dodał.

Jak zaznaczył Kobosko, "dodawanie nowych środowisk nie jest - naszym zdaniem - żadnym rozwiązaniem". Przyznał też, że sposób uprawiania polityki przez AgroUnię nie jest sposobem Polski 2050, a formacja Szymona Hołowni nie zna tych polityków, ale zna Michała Kołodziejczaka. "Nie wiemy, kto tam jest i dlaczego mielibyśmy odpowiadać za działania AgroUnii, które są nie do końca przewidywalne" - wskazał.

Polityk został też zapytany, czy uwagi i wątpliwości Polski 2050 ws. AgroUnii, Porozumienia, które brało udział w rządzie PiS, czy b. posła Konfederacji Artura Dziambora zostały przez PSL wysłuchane i zaakceptowane. "Mam wrażenie, że mamy akceptację dla takiego postawienia przez nas i uczciwego postawienia przez nas, że Trzecia Droga to jest sojusz dwóch środowisk politycznych i przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi nie będziemy tego sojuszu poszerzać, powiększać o inne środowiska takie, jak partia Porozumienie Jarosława Gowina czy AgroUnia" - powiedział.

Dopytywany, czy Trzecia Droga pójdzie w wyborach jako koalicyjny komitet z ośmioprocentowym progiem wyborczy, odparł: "Jeżeli, na co liczę, dogadamy się w ciągu najbliższych godzin, to jest to warunek absolutnie wstępny dla tej rozmowy".