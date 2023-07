M. Kobosko: Polska 2050 nie zgłosiła i nie miała zamiaru zgłaszać Giertycha jako kandydata do paktu senackiego

Polska 2050 Szymona Hołowni nie zgłosiła i nie miała zamiaru zgłaszać Romana Giertycha jako kandydata w ramach paktu senackiego - powiedział w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Kobosko został czy Roman Giertych wystartuje do Senatu z paktu senackiego pod auspicjami Szymona Hołowni. "Umówiliśmy się z partnerami, z pozostałymi partiami, z którymi tworzymy pakt senacki, że nazwiska kandydatów zostaną ujawnione łącznie w momencie, w którym będziemy wiedzieli, kiedy są wybory, kiedy zostaną one zarządzone" - odpowiedział wiceprzewodniczący Polski 2050.

Jak mówił, "już praktycznie jesteśmy gotowi do tego, żeby ogłosić listę naszych kandydatów". "Osiągnęliśmy chyba w 99 procentach porozumienie po wielu tygodniach, czasami trudnych, rozmów" - dodał Kobosko.

Dopytywany, czy Giertych będzie na listach paktu senackiego, polityk Polski 2050 odparł, że w tej chwili nie ma "takiej informacji, którą mógłby się podzielić". "Na pewno ani nasza partia, będę mówił w imieniu naszej partii, Polska 2050 Szymona Hołowni nie zgłosiła i nie miała zamiaru zgłaszać Romana Giertycha jako kandydata do paktu senackiego" - oświadczył Kobosko.

Na pytanie, czy popiera kandydowanie Giertycha do Senatu, wiceszef Polski 2050 powtórzył, że "z ramienia Polski 2050 Roman Giertych nie będzie startował".

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r.: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.