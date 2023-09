M. Kobosko (Polska 2050): R. Petru znalazł się na listach Trzeciej Drogi ze względu na wiedzę merytoryczną

Zaprosiliśmy Ryszarda Petru na listy Trzeciej Drogi do Sejmu ze względu na jego wiedzę merytoryczną - podkreślił we wtorek w Programie III PR Michał Kobosko (Polska 2050). O Arturze Dziamborze, również startującym z list Trzeciej Drogi, powiedział: wydaje się, że zmienił poglądy.

Podczas sobotniej konwencji wyborczej Trzeciej Drogi liderzy koalicji Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) ogłosili, że z ich list będą kandydować do Sejmu były polityk Konfederacji Artur Dziambor i były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru.

We wtorkowym wywiadzie w Programie III Polskiego Radia wiceprzewodniczący Polski 2050 ocenił, że Ryszard Petru jest istotną postacią na polskiej scenie politycznej, "barwną, ale też bardzo merytoryczną". "Jeśli miał jakieś grzeszki, wpadki w przeszłości, to dzisiaj bardzo wiele osób postrzega go inaczej" - ocenił Kobosko.

Jak przekazał, Polska 2050 zaprosiła Petru na listę Trzeciej Drogi "ze względu na jego wiedzę merytoryczną i jego przekonanie, że Konfederacja jest wielkim zagrożeniem dla polskiej demokracji i przede wszystkim polskiej gospodarki".

Pytany o wyrażany przez Ryszarda Petru pogląd, że wiek emerytalny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn powinien wynosić 62 lata, Kobosko zapewnił, że nie jest to i nie będzie stanowisko reprezentowane przez Trzecią Drogę, powinien natomiast istnieć system zachęt do dłuższej pracy.

Dopytywany, czy natomiast Artur Dziambor, chociaż był w Konfederacji, nie jest już "wielkim zagrożeniem", Kobosko odparł, że "Dziambor wybrał już jakiś czas temu inną drogę niż Konfederacja".

"Wydaje mi się, że poglądy dosyć mocno zmienił. To PSL rozmawiał z nim bezpośrednio. Słyszeliśmy od kolegów z PSL, że Dziambor taką deklarację złożył, że będzie całkowicie zgadzał się, podzielał poglądy, które reprezentuje PSL. Inaczej nie byłoby go na naszych listach. My nie jesteśmy jakąś dziwną koalicją, która przyjmuje +od Sasa do Lasa+ osoby na nasze listy" - zaznaczył.

Małgorzatę Zych, która miała być kandydatką Trzeciej Drogi do Senatu w ramach paktu senackiego, ale ostatecznie została skreślona z listy, Kobosko nazwał "wypadkiem przy pracy". "Nie moglibyśmy się zgodzić jako Polska 2050, żeby taka osoba, o takich poglądach była kandydatką na senatora" - dodał.

Zych w wyborach w 2019 r. startowała z listy Konfederacji, do niedawna była również liderką tarnobrzeskiego Klubu Konfederacji. Blisko współpracowała z posłem tego ugrupowania Grzegorzem Braunem, a także m.in. współorganizowała w Tarnobrzegu konferencję "Stop Ukrainizacji Polski". Tydzień temu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie został zapytany, dlaczego osoby, które nawet dzisiaj nie są w stanie nazwać głośno Putina zbrodniarzem, są na listach demokratycznej opozycji. Kosiniak-Kamysz odparł, że jeżeli nie będzie ze strony Zych jasnej deklaracji potępienia Władimira Putina, tego co robi na Ukrainie, "to nie będzie naszą kandydatką".

W odpowiedzi na te słowa, Zych wydała w środę oświadczenie, w którym nazwała prezydenta Rosji Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym".

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

