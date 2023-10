M.Kobosko: postulujemy zwiększenie wydatków na uczelnie wyższe do 2 proc. PKB, a w 2030 r do 2,5 proc.

Postulujemy zwiększenie wydatków państwa na uczelnie wyższe do 2 proc. PKB i do 2,5 proc. w 2030 r., wprowadzenie akademika za złotówkę oraz uruchomienie masowych stypendiów dla najuboższych studentów - powiedział w poniedziałek wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

"Wspólnie jesteśmy dziś pod Politechniką Warszawską, by porozmawiać o sprawie niezwykle ważnej jaką jest szkolnictwo wyższe i działalność naukowa w Polsce. Zaczyna się nowy rok akademicki i można powiedzieć - nowy rok, stara bieda, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, badania naukowe" - powiedział w poniedziałek Kobosko na konferencji prasowej zorganizowanej przed gmachem Politechniki Warszawskiej.

Zwrócił uwagę, że państwo polskie "wydaje zaledwie 1,1 proc. PKB na uczelnie wyższe i na badania naukowe". "To jest śmiesznie niska wartość" - ocenił wiceprzewodniczący Polski 2050.

Przypomniał, że Trzecia Droga (koalicja, którą wraz z PSL tworzy Polska 2050 na wybory) postuluje zwiększenie wydatków państwa na uczelnie wyższe do 2 proc. PKB teraz i do 2,5 proc. w 2030 roku. "To są takie minima, które są konieczne, żebyśmy przestali odpadać w tym wyścigu międzynarodowym" - zaznaczył Kobosko.

Kolejnym postulatem, o którym powiedział wiceszef Polski 2050 był akademik za złotówkę. "Wprowadzenie możliwości znajdowania miejsc w akademikach dla studentów pochodzących spoza wielkich miast, by zmniejszyć dysproporcje, jeśli o chodzi o szanse" - podkreślił Kobosko.

Następną propozycją było uruchomienie masowych stypendiów dla najuboższych studentów. "To kolejny element naszego programu, w którym zmierzamy do zmniejszenia dysproporcji i ograniczenia szans osób pochodzących spoza wielkich ośrodków miejskich i pochodzących z rodzin, w których jest trochę gorzej finansowo" - powiedział polityk Polski 2050.

Ostatnim postulatem - o którym mówił Kobosko - jest "odpolitycznienie badań naukowych". "Mówiąc wprost odpolitycznienie procesów grantowych, decyzji o przyznawaniu grantów, tak, żeby skończył się obecnie obowiązujący system w którym analiza - nazwijmy to - od strony partyjnej, politycznej, ideologicznej, ma decydującą często rolę przy przyznawaniu grantów. Musi być inaczej, muszą powstać komisje, które będą przyznawały granty na działalność naukową, działalność badawczo-naukową, niezależnie od poglądów politycznych" - podkreślił Kobosko.

Obecna na konferencji europosłanka Róża Thun oceniła, że aby wdrożyć ten program, o którym mówił wiceprzewodniczący Polski 2050 trzeba zmienić władzę 15 października.

Thun zwracała też uwagę, że strategią UE jest zwiększenie funduszy na badania i rozwój. "Dlatego, że chcemy się uwolnić od importu najlepszych, najnowocześniejszych, najwyższych technologii z krajów trzecich. Unia Europejska musi stać się samowystarczalna - jeśli chodzi o produkcję nowych technologii" - powiedziała.