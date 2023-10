M. Kobosko: Szymon Hołownia widziałby się na funkcji marszałka Sejmu, ale rozmowy trwają

Szymon Hołownia sam o tym mówił, że funkcja marszałka Sejmu jest takim zakresem odpowiedzialności, gdzie on widziałby duży potencjał dla swojego funkcjonowania w polskiej polityce, ale to jest element rozmów, które w tej chwili trwają - powiedział w RMF FM wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

W przyszły wtorek i środę na zaproszenie głowy państwa w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 w sobotniej rozmowie w RMF FM zapowiedział, że na spotkanie z prezydentem ze strony Trzeciej Drogi pójdą: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

Podkreślił, że przekaz opozycji jest spójny i dotyczy gotowości do stworzenia nowego rządu. "To jest przekaz w dużym stopniu spójny i wspólny dla trzech sojuszy wyborczych, które wygrały wspólnie te wybory, zresztą zapowiedziane jest jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji u pana prezydenta wspólne oświadczenie, wspólne wystąpienie czterech liderów naszych ugrupowań, o tym, że jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi, będziemy w stanie szybko uzgodnić zasady funkcjonowania nowej koalicji rządowej" - powiedział Kobosko.

Jak dodał, oczekiwanie jest takie, że prezydent bez zbędnej zwłoki powierzy formowanie nowego rządu sojuszowi, który osiągnął w tych wyborach większość. Zdaniem Koboski, powierzanie rządu Zjednoczonej Prawicy byłoby "stratą czasu Polaków".

Jak zaznaczył, naturalną sytuacją jest, że lider największego ugrupowania opozycyjnego powinien być premierem, czyli Donald Tusk.

Pytany o ustalenia dotyczące stanowisk w nowym rządzie, Kobosko powiedział, że rozmowy trwają. "Najważniejszym sygnałem i mam nadzieję, że to nastąpi rzeczywiście w ciągu kilku dni, będzie informacja, sygnał o tych najważniejszych stanowiskach w państwie. My na pewno nie jesteśmy na tym etapie, bo nie ma żadnego powodu, żeby być na takim etapie, żeby w cudzysłowie rozdawać jakieś ministerstwa" - powiedział wiceszef Polski 2050.

Podkreślił, że najważniejsze stanowiska to premier, wicepremierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu. Zastrzegł, że nie ma w tej chwili żadnych wiążących ustaleń.

Dopytywany, jaką funkcję może pełnić Szymon Hołownia, odparł. "On sam (Hołownia - PAP) o tym mówił, że funkcja marszałka Sejmu jest takim zakresem odpowiedzialności, gdzie on widziałby duży potencjał dla swojego funkcjonowania w polskiej polityce, ale to jest element rozmów, które w tej chwili trwają" - powiedział Kobosko.

Zdaniem Koboski, w dniu dymisji rządu Zjednoczonej Prawicy, ze stanowiska powinien zrezygnować także prezes Orlenu Daniel Obajtek.