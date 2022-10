M.Lasek (KO): zjednoczona opozycja przeciwko tzw. ustawie wywłaszczeniowej

Ustawa ws. odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości m.in. pod CPK to zła ustawa, która stworzy wywłaszczonym jeszcze gorsze warunki; zjednoczona opozycja: KO, Lewica, PSL, PPS będzie głosowała za podtrzymaniem weta Senatu - zapowiedział w czwartek poseł KO Maciej Lasek.

Sejmowa Komisja Infrastruktury przychyliła się w środę do stanowiska Senatu, który chce odrzucenia ustawy ws. odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości m.in. pod Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Los ustawy zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań zaplanowanym w Sejmie na czwartek.

"To zła ustawa, która stworzy wywłaszczonym warunki jeszcze gorsze niż istniejące. Masowe wywłaszczenia dotkną przede wszystkim mieszkańców wsi i małych miejscowości. Dotkną rolników, osoby zamieszkujące w starszych, ale dobrze utrzymanych domach i przede wszystkim tych, którzy spłacają kredyty hipoteczne" - mówił poseł Lasek na konferencji prasowej z udziałem posłów innych ugrupowań opozycyjnych.

Przywołał także niedawną wypowiedź na ten temat prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania z mieszkańcami Sieradza. "Odszkodowanie powinno być takie, żeby można było za nie zbudować to samo albo lepiej" - powiedział Kaczyński. Zdaniem Laska, tzw. ustawa wywłaszczeniowa tego nie zapewnia.

Poseł KO wyraził nadzieję, że choć część posłów PiS nie poprze tej ustawy. Jak mówił, wyborcy "na pewno zapamiętają, kto pozbawił ich prawa do godnego, sprawiedliwego i słusznego odszkodowania". "My, zjednoczona opozycja, opozycja demokratyczna, KO, Lewica, PSL, PPS będziemy głosowali za podtrzymaniem weta Senatu" - zapewnił. Zapowiedział, że jeżeli nie uda się tej "złej ustawy wyrzucić do kosza", będą apelować do prezydenta Andrzeja Dudy, by "stanął po stronie pokrzywdzonych ludzi". "Nie wolno budować na krzywdzie" - dodał.

Nowelizacja m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadza nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny, taki jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z nowelizacją wysokość odszkodowania ma być powiązana z wartością rynkową nieruchomości, powiększoną - w przypadku prawa własności - o 20 proc. wartości nieruchomości i 40 proc. różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu. W przypadku prawa własności lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odszkodowanie ma być powiększone o 40 proc. wartości lokalu. Jeśli wywłaszczana nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym, a tym samym ma niską wartość rynkową, wysokość dopłaty do odszkodowania ma być ustalana w oparciu o ogłaszany przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Na początku października Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia ustawy. "Podejmując decyzję o odrzuceniu ustawy, Izba wzięła pod uwagę krytyczne opinie mieszkańców miejscowości, na których terenie jest planowana budowa CPK, a także negatywną ocenę tej inwestycji, wyrażoną przez NIK" - napisano w komunikacie Kancelarii Senatu.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zapewniał, że nowelizacja jest korzystniejsza niż dotychczasowe rozwiązania prawne, a jej odrzucenie pogorszyłoby sytuację osób wywłaszczanych. Podczas prac parlamentarnych nad nowymi przepisami Horała mówił m.in., że intencją jest "zmiana systemu odszkodowań dla osób wywłaszczanych na inwestycje celu publicznego na: po pierwsze, bardziej przejrzyste i uczciwe; po drugie, bardziej korzystne dla przytłaczającej większości wywłaszczanych".

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.