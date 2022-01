Müller apeluje do szefa PO i rzecznika tej partii o wpuszczanie dziennikarzy na konferencje prasowe

Rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił się we wtorek do szefa PO Donalda Tuska oraz rzecznika tej partii Jana Grabca o wpuszczanie dziennikarzy na konferencje prasowe. "Byłoby dużo milej, gdyby dziennikarze mogli zadawać pytania osobiście a nie przez smsy" - mówił Müller.

Szef PO Donald Tusk we wtorek zwołał konferencję prasową, na której dziennikarze, by zadać pytania musieli wysyłać je wcześniej rzecznikowi Platformy. Była to już kolejna konferencja Tuska, która odbyła się w tej formule.

We wtorek odbyła się również konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, na której ogłosił on założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

"Teraz przechodzimy do zadawania pytań, są z nami dziennikarze" - oświadczył Müller po wystąpieniu Morawieckiego i minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

"W przeciwieństwie do konferencji przewodniczącego PO, dziennikarze na naszych konferencjach prasowych mogą zadawać pytania osobiście, a nie wysyłać smsy (z pytaniami - PAP) do rzecznika prasowego" - powiedział Müller.

Z kolei na zakończenie konferencji Morawieckiego, rzecznik rządu zwrócił się ponownie do przewodniczącego PO oraz rzecznika Platformy Jana Grabca "o wpuszczanie dziennikarzy na konferencję prasową".

"Na pewno byłoby dużo milej, gdyby dziennikarze mieli, tak jak dzisiaj, tutaj osobiście, możliwość zadania pytania przewodniczącemu Tuskowi, a nie przez smsa" - mówił Müller.