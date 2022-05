Müller: będziemy bronić każdego ministra w naszym rządzie

Naturalne, że opozycja szuka sposobu na destabilizację rządu, ale my będziemy bronić każdego ministra; wartością jest to, by rząd funkcjonował w stabilny sposób - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do wniosku opozycji o odwołanie szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Wspólny wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i koła 2050 ws. wyrażenia wotum nieufności wobec Ziobry ma zostać złożony w Sejmie w środę.

"Naturalne jest, że opozycja szuka sposobu na destabilizację rządu, ale my nie będziemy reagować na to w taki sposób, w jaki by oczekiwała opozycja" - powiedział rzecznik w środę dziennikarzom w Sejmie.

"Będziemy bronić każdego ministra, który jest w naszym rządzie, ponieważ stabilność rządu jest w tej chwili wartością, w szczególności ze względu na to, co się dzieje z gospodarką, czy na kwestie związane z wojną na terenie Ukrainy. W tę pułapkę opozycji wchodzić nie będziemy" - dodał Müller.

Stwierdził, że brak stabilnego rządu to rzecz, która "już była testowana również w historii Polski ostatnich 30 lat". "Nigdy nie kończyło się dobrze, gdy rząd nie był stabilny, gdy nie miał większości w Sejmie" - powiedział.

"Oczywiście są różnice pomiędzy nami, ale były też różnice wcześniej np. w ramach KPO, ustawy o zasobach własnych i te różnice udało się wtedy rozstrzygnąć" - dodał Müller.

Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Ziobry zapowiedział w środę rano szef klubu KO Borys Budka na wspólnej konferencji z szefem klubu Lewicy Krzysztofem Gawkowskim i przewodniczącą koła Polska 2050 Hanną Gill-Piątek.

"Nie ma dziś większego szkodnika dla polskiej racji stanu aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny" - powiedział lider klubu KO. Według niego, Ziobro jest odpowiedzialny za "degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską, za blokadę środków europejskich" i nigdy nie powinien znaleźć się w rządzie. "Dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie - posłowie i posłanki tych czterech ugrupowań - złożyć taki wniosek" - powiedział Budka.