Müller: będziemy przekonywać prezydenta, by podpisał nowelę Prawa oświatowego

Nowela Prawa oświatowego została przyjęta przez większość parlamentarną, która jest większością rządową, dlatego będziemy przekonywać prezydenta Andrzeja Dudę do tego, by tę nowelę podpisał - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany na wtorkowym briefingu, czy rząd liczy na to, że prezydent Andrzej Duda podpiszę nowelę Prawa oświatowego.

Müller przypomniał, że w tej sprawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek rozmawiał z prezydentem Dudą. "Przekonywał pana prezydenta, że to jest ustawa, która powinna być przyjęta do polskiego porządku prawnego. Więc tak, liczymy na to, że ten projekt zostanie przyjęty" - podkreślił rzecznik rządu.

Zwrócił uwagę, że nowela została przyjęta przez większość parlamentarną, "która jest większością rządową". "W związku z tym pana prezydenta będziemy przekonywać do tego, aby tą ustawę podpisał" - powiedział Müller.

Nowelizacja Prawa oświatowego zakłada m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Zgodnie z nowelą, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykuje m.in. opozycja, samorządowcy i organizacje społeczne.