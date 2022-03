Müller: cały czas podnosimy kwestię wdrożenia kolejnych sankcji na Rosję

Premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Rady Europejskiej będzie zabiegał o wdrożenie kolejnych sankcji na Rosję, dotyczących przede wszystkim nośników energii; te rozwiązania są na stole, my je cały czas podnosimy - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek i piątek w Brukseli odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, w którym udział weźmie również prezydent USA Joe Biden; tematem spotkania mają być m.in. sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc humanitarna.

Müller na poniedziałkowym briefingu prasowym pytany był, czy premier Morawiecki będzie zabiegał na szczycie unijnym o kolejne sankcje wobec Rosji. "Tak, oczywiście. Dziś też pan premier mówił o tym na konferencji z prezydentem Szwajcarii" - odpowiedział rzecznik rządu. Podkreślił, że chodzi o sankcje "przede wszystkim dotyczące nośników energii, ale również kwestii dotyczących handlu, jeśli chodzi o porty, o transport". "Te wszystkie rozwiązania są na stole, my je cały czas podnosimy" - powiedział Müller.

Premier na wcześniejszej konferencji prasowej z prezydentem Szwajcarii Ignazio Cassisem mówił m.in. że "jego "absolutnie głównym postulatem" na forum RE będzie to, by cała UE "odeszła jak najszybciej od tego, co jest głównym źródłem dochodu dla Rosji". "A głównym źródłem dochodu jest ropa. Gaz i węgiel są również istotne, ale mniej istotne z punktu widzenia wielkości dochodów budżetowych, które są potem przeznaczane na wojnę i na agresję wobec innych państw" - podkreślił szef polskiego rządu. Morawiecki dodał, że "wszystkie węglowodory, ze szczególnym uwzględnieniem ropy, będą na pewno przedmiotem dyskusji na Radzie Europejskiej".

Müller na briefingu zauważył, że - wbrew pozorom - niektóre państwa Europy Zachodniej "już nie są tak chętne", by sankcje wobec Rosji "były dalej idące". Wskazał, że kraje te "nie czują bezpośredniego zagrożenia". "To niestety smutna refleksja tych rozmów, w których też mamy okazję uczestniczyć" - dodał.

Rzecznik rządu zauważył jednocześnie, że "krok po kroku na szczęście te sankcje udaje się wprowadzać". "Dziś mamy czwarty pakiet sankcji, piąty pakiet sankcji. Można to było wcześniej zrobić, ale cieszymy się, że dojrzewa też, mimo wszystko, ta presja społeczna w krajach. (Ta presja) oddolna jest wysoka. Natomiast też jest niestety duże lobby finansowe, które próbuje blokować te niektóre sankcje, bo bezpośrednio na tym straci" - tłumaczył.

Müller pytany był również o wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski. "Jeśli chodzi o nasz pakiet, który został przyjęty ustawą, to on został wdrożony. W piątek poszły przelewy do wojewodów, a wojewodowie do samorządów przesyłają właśnie środki finansowe na tę bezpośrednią pomoc dla osób, które przyjmują uchodźców we własnych domach" - podkreślił.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansową.

Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę. Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnianych przypadkach może być on przedłużony. Świadczenia będą wypłacane na podstawie wniosków. W wielu miastach ruszył już nabór wniosków; świadczenie wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Rzecznik rządu zaznaczył w poniedziałek, że ws. pomocy uchodźcom rząd będzie chciał uruchamiać "wszystkie mechanizmy możliwe w ramach UE, ONZ, w ramach bilateralnych relacji, bo to jest odpowiedzialność całej społeczności międzynarodowej". "Podobnie jak my się dokładaliśmy finansowo również do działań chociażby w Turcji, tak samo tu społeczność międzynarodowa deklaruje pewne działania, aczkolwiek one niestety, siłą rzeczy, są zawsze realizowane z niewielkim opóźnieniem, ale będziemy z nich korzystać" - zaznaczył.

Na pytanie, czy rząd zabiegał już w Brukseli o wsparcie finansowe na pomoc humanitarną, odparł: "My to już zrobiliśmy na samym początku jak się rozpoczął konflikt zbrojny". "Kontynuujemy te rozmowy na poziomie niestety formalnym, bo - jak mówię - mechanizmy unijne nie są zbyt szybkie" - podkreślił.