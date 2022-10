Müller: do regionu słupskiego trafi blisko 129 mln zł

W ramach kolejnej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych do regionu słupskiego trafi blisko 129 mln zł - mówił w sobotę w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że dzięki tym środkom uda się stworzyć nowe miejsca pracy.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że jakiś czas temu ogłoszona została kolejna edycja rządowego programu inwestycji strategicznych.

Dodał, że jest to program, który dotyczy wzrostu możliwości inwestycyjnych w różnych regionach Polski. "Chodzi o to, aby uzbroić tereny, doprowadzić odpowiednią infrastrukturę drogową, po to, aby można było stworzyć nowe miejsca pracy w poszczególnych regionach Polski" - mówił.

"Zależało nam na tym, aby te środki finansowe dotarły w różne części Polski" - zaznaczył. Dodał, że rządzący chcieli realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc, aby środki finansowe trafiły nie tylko do regionów, które mają zwiększone szanse inwestycyjne, ale także do tych miejsc, które przez lata nie otrzymywały dodatkowych środków.

Rzecznik rządu poinformował jednocześnie, że regionu Słupskiego trafi blisko 129 mln zł. "W Słupsku ponad 78 mln zł zasilą budżet miejski po to, by stworzyć warunki inwestycyjne w części północnej miasta, a w gminie Słupsk ponad 50 mln zł trafią do strefy Redzikowo-Wieszyno i tam również stworzą nowe warunki inwestycyjne" - powiedział.

Rzecznik rządu zaznaczył, że zgodnie z założeniami programu, 98 proc. to są środki rządowe, a 2 proc. samorządowe. "To jest właśnie ten impuls, który chcemy stworzyć dla różnych regionów Polski" - powiedział.