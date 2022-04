Müller do Tuska: proszę wezwać Grodzkiego, by zwołał pilne posiedzenie Senatu

Trzeba naciskać na Unię Europejską, by przyjęła szeroki pakiet sankcji. Niestety w UE jest opór, przyjęliśmy więc krajowe przepisy. Proszę wezwać marszałka Tomasza Grodzkiego do zwołania posiedzenia Senatu, by sankcje mogły obowiązywać - zwrócił się do Donalda Tuska rzecznik rządu Piotr Müller.

Wskazał, że w 2014 r. po zbrojnej interwencji Rosji na wschodnią Ukrainę Tusk był przeciwko krajowym sankcjom na import węgla.

"27.08.2014 - kilka miesięcy po ataku Rosji @donaldtusk przeciwko krajowym sankcjom na import węgla, bo to kompetencje UE. Tak to kompetencje UE. Dlatego trzeba naciskać żeby Unia przyjęła szeroki pakiet! Niestety jest opór w UE. Dlatego przyjęliśmy w Sejmie krajowe przepisy!" - przekazał w nocy z piątku na sobotę na Twitterze rzecznik rządu.

"Panie @donaldtusk apelujemy o pilne posiedzenie Senatu jutro! Nie ma na co czekać! Proszę wezwać @profGrodzki do zwołania Senatu żeby sankcje mogły obowiązywać!" - zaznaczył.

Sejm przyjął w czwartek ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę, a także wprowadza embarga na import węgla z Rosji i tranzyt go przez Polskę.

Lider PO Donald Tusk odwiedził w piątek terminal kolejowy Raniewo koło Terespola w woj. lubelskim, gdzie m.in. przeładowywany jest węgiel importowany z Rosji. Apelował do rządu o zaprzestanie importu węgla z Rosji, który - jak mówił - finansuje wojnę w Ukrainie.

Swój apel lider PO ponowił również na Twitterze, zamieszczając post wraz z filmem, który nagrał w drodze powrotnej z terminalu, gdzie - jak mówił - ciągle rosną "zwały węgla importowanego z Rosji przez niektóre spółki skarbu państwa", na czym zarabiają Rosjanie i nieliczni w Polsce, ponieważ "rząd polski nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji". "Tak wyglądają wagony, które przywożą do Polski ruski węgiel. Zatrzymajmy import surowców z Rosji natychmiast" - napisał Tusk.

Do wpisu lidera PO odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. "Panie Donaldzie, wiem, że nie jest pan posłem. Może stąd brak informacji. Wczoraj Sejm już przegłosował zakaz importu węgla. Niech Pan wezwie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do zwołania Senatu na jutro rano. Nie ma na co czekać" - napisał Müller na Twitterze, odpowiadając na wpis Tuska.

Na konferencji prasowej podczas wizyty w woj. lubelskim, Tusk podkreślał jednak, że rosyjski węgiel wciąż trafia do Polski, przez co pośrednio finansuje agresję rosyjską na Ukrainę.

W kolejnym wpisie rzecznik rządu ponowił apel o pilne posiedzenie Senatu.