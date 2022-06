Müller: dobrze, że zmienia się myślenie w UE

Dobrze, że zmienia się myślenie w Unii Europejskiej na temat nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - ocenił czwartkową decyzję przywódców Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis odwiedzili Kijów. Podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wyrazili poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

"Mozolna praca Mateusza Morawieckiego na Radach Europejskich i spotkaniach bilateralnych zmienia nastawienie liderów Europy Zachodniej. Jeszcze niedawno wielu z nich twierdziło, że: Rosja nie jest zdolna do ataku na Ukrainę (ostrzegaliśmy o ogromnych ryzykach już w listopadzie)" - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Przypomniał, że polski rząd walczył skutecznie o najtwardsze sankcje (mimo oporu krajów UE), z UE udzielił największego i niezwłocznego wsparcia w zakresie uzbrojenia, złożył wniosek o szybką ścieżkę Ukrainy do UE, ostrzegał przed polityką ustępstw i szantażem Rosji.

"To Polska udzieliła niezwłocznego wsparcia dla największej grupy uchodźców uciekających przed rosyjskimi zbrodniarzami. Tak, to dobrze, że dzisiejsza wizyta się odbyła. Dobrze, że zmienia się myślenie w UE. Byle rzeczywiście i trwale. Na to liczymy" - napisał.

Podczas konferencji w Kijowie kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że "Ukraina należy do rodziny europejskiej" i przekazał, że on i jego rząd wspierają nadanie, zarówno Ukrainie, jak i Mołdawii, statusu kandydata do Unii Europejskiej. Zaznaczył jednocześnie, że państwa kandydujące muszą spełnić szereg warunków, by uzyskać akcesję.

Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że głównym przekazem, z jakim przybył do Kijowa i jaki przedstawił w rozmowach z Zełenskim, było zapewnienie, że jego kraj chce Ukrainy jako części UE.

W podobnych słowach wypowiedział się także prezydent Rumunii Klaus Iohannis, który przekazał, że obecnie "mamy do czynienia z przełomowym momentem w historii Europy, a nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych kroków oraz strategicznej wizji". Według jego słów kraje europejskie mają obowiązek pomóc Ukrainie w budowaniu "nowej przyszłości" i powinny wspierać jej dążenia do integracji w ramach UE.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wszyscy czterej przywódcy popierają natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

28 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał formalny wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

W ubiegłą sobotę szefowa KE Ursula von der Leyen spotkała się z Zełenskim w Kijowie; rozmowy dotyczyły przede wszystkim wniosku Ukrainy. Komisja Europejska ma wydać w tej sprawie wkrótce opinię, która będzie podstawą do dyskusji przywódców "27-ki" na szczycie UE w Brukseli, który odbędzie się w dniach 23-24 czerwca. Decyzja w tej sprawie będzie musiała być podjęta jednomyślnie przez państwa członkowskie.