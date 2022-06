Müller: dzięki tarczom finansowej i antykryzysowej możemy dzisiaj mówić o niskim bezrobociu

Dzięki szybkiemu uruchomieniu w czasie pandemii COVID-19 tarcz finansowej i antykryzysowej możemy dzisiaj mówić o niskim bezrobociu - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, komentując najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,1 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w kwietniu - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych resortu, w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tys. bezrobotnych.

"Po trudnym czasie, po covidzie, gdzie było ryzyko masowego bezrobocia, ochroniono miejsca pracy. Kilka milionów miejsc pracy, które udało się uchronić dzięki tarczy finansowej i antykryzysowej, którą wtedy uruchamialiśmy" - komentował rzecznik rządu w TVP Info.

Jak dodał, tarcze te zostały uruchomione bardzo szybko, już w kilka tygodni po tym, jak rozpoczęła się pandemia COVID-19. "To była jedna z najszybszych tarcz antykryzysowych w UE i dzięki temu możemy dzisiaj mówić o niskim bezrobociu" - podkreślił.

Na uwagę, że część osób zaznacza, iż hurraoptymizm jest przedwczesny, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, gdyż ciągle mamy do czynienia z ciągłym napływem uchodźców z Ukrainy, Müller odparł, że w Polsce bezrobocie jest bardzo niskie, w związku z tym, że są "sektory na polskim rynku pracy, które mają deficyt rąk do pracy i wiele z tych osób, które przyjechało do Polski - to już grubo ponad 100 tys. - jest zatrudnionych w polskich firmach, a mimo to bezrobocie mamy najniższe w historii".

"W związku z tym to pokazuje, że są takie luki na rynku pracy, które są wypełniane przez osoby przyjeżdżające do Polski" - dodał Müller.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (2,8 proc.), a najwyższe - w warmińsko-mazurskim (7,9 proc.).

"To absolutnie rewelacyjny wynik, po 1990 r. tylko w październiku 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa i wyniosła 5 proc. Mamy powody do zadowolenia" - podkreśla cytowana w komunikacie resortu minister rodziny Marlena Maląg.

MRiPS przekazało, że w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 26 tys. osób, czyli o 3,0 proc. W rejestrach bezrobotnych było o 174,7 tys. (czyli o 17 proc.) mniej osób niż pod koniec maja 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia w maju 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o około 67,9 tys. osób (o 7,4 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 punktu procentowego niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Ministerstwo podkreśla, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu opublikowanych 1 czerwca 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,0 proc. wobec 6,2 proc. w Unii Europejskiej i 6,8 proc. w strefie Euro.

Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,4 proc.) i ex aequo z Niemcami, miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.