Müller: gazociąg Baltic Pipe będzie kolejnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski

"Za kilka miesięcy zostanie też oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe. Decyzja o jego budowie została podjęta przez rząd PiS i konsekwentnie realizowana w ostatnich latach. To kolejny element bezpieczeństwa energetycznego Polski" - napisał rzecznik rządu, odnosząc się do wpisu minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

Wcześniej we wtorek Anna Moskwa zapewniła, że Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo. Dodała, że magazyny gazu są napełnione w 76 proc. "Nie zabraknie gazu w polskich domach" - napisała na Twitterze Moskwa.

Gazociąg Baltic Pipe ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.