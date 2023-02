Müller: jak najwięcej osób związanych ze skazaniem Poczobuta powinno trafić na listę sankcyjną

Działania, by na listę sankcyjną trafiło jak najwięcej osób związanych ze skazaniem Andrzeja Poczobuta, zapowiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

W środę Grodzieński Sąd Obwodowy skazał działacza mniejszości polskiej i dziennikarza Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

"Nie ma absolutnie naszej zgody na tego typu działania ze strony reżimu białoruskiego" - oświadczył w czwartek Müller. "Będziemy podejmować działania, aby jak największa grupa osób znalazła się na tej liście" - powiedział pytany, kto ma znaleźć się na liście osób objętych sankcjami. Zauważył, że lista "jest już szeroka" i była rozszerzana w związku z poparciem, jakiego Białoruś udziela rosyjskiemu najazdowi na Ukrainę.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w czwartek, że w związku z uchwałą Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta polecił podległym mu służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki, odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi. Zabiegi na rzecz dalszego rozszerzenia listy sankcyjnej UE zapowiedział zaś wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Müller dodał, że nie ma razie decyzji o dalszych, związanych z środowym wyrokiem, działaniach wobec Białorusi.

W czwartek szef MSWiA poinformował też, że "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa" ruch na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach zostanie w piątek w południe zawieszony do odwołania.

Müller pytany, czy zawieszenie ruchu na przejściu to także odpowiedź na skazanie Andrzeja Poczobuta, powiedział: "Te decyzje są podejmowane ze względów bezpieczeństwa, natomiast jak ktoś chce odbierać to jako dodatkowy sygnał, to już zostawiam do dodatkowej oceny".

W środę wieczorem Sejm przez aklamację przyjął uchwałę potępiającą wyrok białoruskiego sądu. "Sejm RP zdecydowanie potępia skazanie Andrzeja Poczobuta w pokazowym procesie na 8 lat więzienia. Wyrok ten stanowi kulminację trwających od początku 2021 r. represji władz białoruskich wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi" - głosi uchwała.

Podkreślono w niej, że dotychczasowe formy represji, prześladowania członków Związku Polaków na Białorusi, likwidacja polskich szkół i organizacji kulturalnych, profanacja polskich miejsc pamięci to akty nieakceptowalne, stojące w sprzeczności z zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi.

Oburzenie wyrokiem na Andrzeja Poczobuta wyrazili w środę m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z tym wyrokiem do polskiego MSZ został wezwany charge d'affaires ambasady Białorusi w Polsce Aleksander Czasnouski.

Sąd w Grodnie uznał w środę Andrzeja Poczobuta za winnego "działań mających na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym" oraz "wzywania do działań na szkodę Białorusi".

49-letni działacz polskiej mniejszości, członek władz Związku Polaków na Białorusi i znany dziennikarz z Grodna, został zatrzymany w marcu 2021 r. Według białoruskiego sądu Poczobut miał "wzywać do działań na szkodę Białorusi" za pośrednictwem publikacji w mediach i internecie, a także popełnić "celowe działania, mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym". Od momentu zatrzymania dziennikarz stale przebywa w areszcie. Nie miał możliwości spotkania z rodziną.