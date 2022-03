Müller: jest dyskusja w NATO o przekazaniu samolotów Ukrainie; wiele państw zgłasza zastrzeżenia

Kwestia przekazania Ukrainie myśliwców to jest element dyskusji, która toczy się w NATO; nie jest ona jednomyślna, wiele państw zgłasza zastrzeżenia do tego typu działań - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany w TVP o kwestię przekazania przez Polskę samolotów bojowych armii ukraińskiej. "Nie ma takiej decyzji. To jest element dyskusji, która toczy się teraz w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja nie jest jednomyślna, wiele państw zgłasza zastrzeżenia do tego typu działań" - podkreślił.

Jak dodał "na ten moment nie zmierza to ku temu, aby takie decyzje były podjęte". Müller zwrócił uwagę, że podjęcie decyzji o przekazaniu samolotów budzi określone ryzyka. "Jest to sprawa bardzo delikatna. Władze Polski nie podjęły żadnej decyzji co do przekazania samolotów Ukrainie. Nie jest prawdziwa informacja, że z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy" - zaznaczył.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, a postanowienia w tej kwestii powinny zapadać w ramach NATO.