Müller: jesteśmy otwarci na jak najszersze sankcje

Jesteśmy otwarci, żeby sankcje były jak najszersze, aby również obejmujące te surowce, z których Rosjanie korzystają - powiedział w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller.

Sankcje ekonomiczne podejmowane są tylko na poziomie całej Unii Europejskiej - przypomniał w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że Polska będzie się domagała, by były one jak najdalej idące w stosunku do Rosji. Rzecznik odpowiedział tak na pytanie co z importem rosyjskiego węgla do Polski.

Podkreślił, że jest to dezinformacja ze strony Rosji i uczula na to.

"Ta narracja o rosyjskim węglu, którego nie kupują spółki Skarbu Państwa - chciałbym podkreślić, jest kolportowana przez rosyjskie kanały dezinformacyjne, które są kontrolowane przez Rosjan, więc bardzo na to uczulam".

W nocy ze środy na czwartek Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Według informacji władz i relacji w sieciach społecznościowych rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków. Wybuchy słychać było także w stolicy Ukrainy, Kijowie.