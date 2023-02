Müller: kolejne decyzje o zakupie amerykańskiego uzbrojenia - gwarancją bezpieczeństwa Polski

Kolejne decyzje dotyczące możliwości zakupu przez Polskę amerykańskiego sprzętu wojskowego są oczywiście bardzo dobre. Dla nas to jest gwarancja bezpieczeństwa, te decyzje będą zwiększały bezpieczeństwo Polski - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany w czwartek podczas konferencji prasowej o decyzję Kongresu USA, który wyraził zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni Himars. O tej decyzji poinformował na Twitterze w czwartek rano wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

"Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu!" - napisał Błaszczak.

Rzecznik rządu, odnosząc się do tej informacji, wskazał, że "zawsze gdy my realizujemy wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, równolegle do tego zabezpieczamy nasze bezpieczeństwo przez najnowszy sprzęt wojskowy, to się odbywa równolegle". "Oprócz czołgów, innego sprzętu amerykańskiego, takiego jak myśliwce, te kolejne decyzje będą zwiększały bezpieczeństwo Polski" - ocenił.

Dodał, że jednocześnie polski rząd popiera postulaty wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a "w ostatnich kilkunastu miesiącach ta sytuacja znacząco się poprawiła, w Polsce przebywa ponad 10 tys. żołnierzy wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich oraz sprzęt wojskowy, który jest tu jest w ramach rotacji". "Postulaty dotyczące większego udziału wojsk sojuszniczych są istotne, my je popieramy, ale też doceniamy to, co do tej pory się wydarzyło" - zaznaczył Müller.