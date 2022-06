Müller: Liczymy, że dojdzie do dalszych działań politycznych ws. konfiskaty majątków rosyjskich na terenie UE

Liczymy, że dojdzie do dalszych działań politycznych w zakresie integracji UE z Ukrainą, ale też w zakresie konfiskaty majątków rosyjskich na terenie unijnym, bo te kilkaset miliardów dolarów czy euro mogą zasilić odbudowę Ukrainy - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller na konferencji prasowej w Warszawie nawiązał do środowych polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w środę w Kijowie pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Polski rząd jest pierwszym od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule.

Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej szefowie obu rządów poinformowali o podpisaniu memorandów. Dotyczą one sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej.

"Liczymy, że oprócz zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą dojdzie przede wszystkim do dalszych działań politycznych na terenie Unii Europejskiej w zakresie integracji Ukrainy z Unią, ale też - co ważne - w zakresie konfiskaty majątków rosyjskich na terenie UE. Bo te kilkaset miliardów dolarów czy euro, to są podobne kwoty, mogą zasilić odbudowę Ukrainy" - powiedział w czwartek rzecznik rządu.

Zaznaczył, że Polska jest gotowa, aby w tym procesie odbudowy uczestniczyć. "Wczoraj też o tym rozmawialiśmy - o udziale polskich firm, udziale polskich podmiotów, polskich instytucji w zakresie wsparcia Ukrainy w tym obszarze" - dodał Müller.

Podkreślił, że to w jaki sposób Polska i Ukraina pracują razem w ciągu ostatnich miesięcy jest przykładem w jaki sposób kraje sąsiadujące mogą na sobie polegać. "I to też wczoraj słyszeliśmy w Kijowie, podziękowania ze strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o wsparcie w tym trudnym czasie. Ale patrzymy też na nasze relacje w dalszej perspektywie. Oczywiście najważniejsze jest to, by powstrzymać Rosję przed dalszą inwazją, żeby później Rosja również wycofała się także z tych terenów, które niezgodnie z prawem międzynarodowym okupuje" - powiedział.

Dodał, że te środki, które powinny być przeznaczone na odbudowę Ukrainy, są w tej chwili zamrożone głównie w bankach europejskich, a one powinny być skonfiskowane na rzecz powstania funduszu odbudowy dla Ukrainy.

Powtórzył, że Polska jest gotowa pomóc w procesie odbudowy Ukrainy. "Nasi inżynierowie, nasi naukowcy - bo mówimy także o współpracy akademickiej - są gotowi by ten proces wesprzeć. Ale głównym wyzwaniem w tej chwili jest to, aby znaleźć źródło finansowania tego procesu. I my zabiegamy - Ukraina zresztą też - by tym źródłem finansowania był majątek rosyjski - nie tylko rosyjskich oligarchów, ale wprost Federacji Rosyjskiej, który jest zgromadzony w europejskich bankach" - podkreślił Müller.

Stąd też - zaznaczył - polskie starania dotyczące projektu zmian w konstytucji, aby tego rodzaju działania umożliwić również w Polsce.

Pytany, czy podczas wczorajszych konsultacji w Kijowie była poruszana kwestia szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, odpowiedział twierdząco. "Oczywiście rozmawialiśmy o tym przede wszystkim, aby jak najszybciej Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej, bo nawet to niestety jest blokowane przez niektóre środowiska w Europie Zachodniej" - powiedział. "Trzeba sobie wprost powiedzieć, że nawet w czasie szczytu Rady Europejskiej, który się teraz odbywał w Brukseli, były głosy wprost niektórych liderów europejskich, żeby nie podnosić tego tematu statusu kandydata (Ukrainy) na kolejnej Radzie Europejskiej, bo i tak nie wyjdziemy z żadnym porozumieniem" - dodał.

Rzecznik podkreślił, że taka sytuacja niepokoi Polskę". "Bo uważamy, że taki sygnał - a przecież mówimy o statusie kandydata, a nie członka Unii Europejskiej - byłby bardzo ważny. To byłby bardzo ważny sygnał wysłany na Kreml" - mówił.

Stwierdził, że jeżeli nie byłoby możliwe uzyskanie przez Ukrainę szybkiego statusu kandydata, to należy szukać też takiej formuły współpracy z nią, która "byłaby na przykład nieszablonowa, w postaci dodatkowych umów, pewnego rodzaju indywidualnych rozwiązań".