Müller: liczymy, że KE przedstawi pomysły ws. funduszu na rzecz uchodźców na majowym szczycie RE

Liczymy, że Komisja Europejska przedstawi stosowne pomysły w zakresie utworzenia specjalnego funduszu na rzecz uchodźców na majowym szczycie Rady Europejskiej - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller poinformował, że kilka tygodni temu został złożony formalny wniosek o to, by Unia Europejska utworzyła specjalny fundusz na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy i państw, które ich przyjmują, podobny do tego, jaki był stworzony w sytuacji kryzysu uchodźczego na terenie Turcji.

"Taki wniosek został złożony. Liczymy na to, że KE przedstawi stosowne pomysły w tym zakresie na majowym szczycie Rady Europejskiej. Pod koniec maja mamy szczyt Rady Europejskiej, tam takie decyzje mogłyby zapaść" - stwierdził.

Zdaniem rzecznika rządu "decyzje w UE zapadają stosunkowo wolno". "Ale liczymy, że zapadną pozytywne. Pamiętajmy, że fundusz dla Turcji powstawał ponad rok. Tarcza finansowa, dodatkowe fundusze dotyczące COVID-u powstawały w UE ponad rok. Podczas gdy w Polsce już miesiąc, dwa po tym, jak wybuchł COVID, płynęły środki finansowe do polskich przedsiębiorców, to jeszcze przez rok w UE trwała dyskusja o tym, żeby stworzyć podobne mechanizmy na poziomie całej Unii" - mówił.

Poinformował, że rozmowy na ten temat z UE prowadzi m.in. minister ds. UE w KPRM Konrad Szymański. "Konstrukcja całego systemu musi być zaproponowana w szczegółach przez Komisję Europejską, bo ona dotyczy nie tylko Polski, ale wszystkich państw, które przyjmują uchodźców. Polska jest tutaj liderem ale generalnie rzecz biorąc dotyczy to też Czech, Słowacji i innych państw Europy Zachodniej, które zdecydowały się na takie ruchy, więc to musi być kompleksowy system" - ocenił Müller.