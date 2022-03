Müller: liczymy, że prezydent Biden pokaże, że sankcje wobec Rosji powinny iść dalej

Liczymy, że prezydent USA Joe Biden podczas wizyty w Polsce m.in. pokaże, że sankcje wobec Rosji powinny iść dalej, bo to są rzeczy, które odcinają tlen machinie wojennej Władimira Putina - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Prezydent USA przybędzie do Warszawy w piątek, w sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

Müller zapytany w radiu ZET, jakie są oczekiwania Polski w związku z wizytą Bidena w Warszawie, odpowiedział, że przede wszystkim potwierdzenia praktycznej realizacji zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego. Wskazywał, że do Polski trafiło już m.in. 10 tys. amerykańskich żołnierzy i bateria obrony powietrznej Patriot.

"Zawsze dodatkowa obecność na terenie Polski żołnierzy jest dobra, ale jeszcze istotne są takie rzeczy jak kwestia obecności chociażby samolotów, dodatkowych baterii przeciwlotniczych" - zaznaczył.

"Ale z drugiej strony my też liczymy na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych też pokaże, że sankcje wobec Rosji powinny iść dalej, bo to są rzeczy, które odcinają tlen machinie wojennej Władimira Putina" - powiedział rzecznik rządu.