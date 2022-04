Müller: m.in. ograniczenia wizowe w ramach dalszych polskich propozycji sankcji na Rosję

Ograniczenia importu ropy, gazu; zamknięcie systemu bankowego SWIFT, zamknięcie portów morskich i transportu lądowego dla towarów z UE oraz ograniczenia wizowe dla Rosjan - to propozycje polskie w ramach rozszerzenia pakietu sankcji wobec Rosji - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller na wtorkowym briefingu prasowym, został zapytany o unijny pakiet sankcji wobec Rosji i propozycje polskie w tym zakresie.

"Te propozycje są stałe. Ale niestety, niezrealizowane jeszcze w niektórych obszarach, właściwie w zasadniczych obszarach" - powiedział Müller. Wskazał, że kurs rubla wrócił do sytuacji sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. "To pokazuje, że sankcje ekonomiczne w długoterminowym zakresie oczywiście przyniosą efekty, ale tu i teraz potrzebne są dalej idące" - podkreślił.

Rzecznik rządu przypomniał, że w ramach sankcji są propozycje związane z kwestiami energetycznymi. Jak zauważył, "to jest stały postulat, który jest podnoszony, czyli dotyczący ropy, gazu".

"Natomiast również kwestie związane przede wszystkim właśnie z wyłączeniem systemu bankowego SWIFT. Kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dni temu ten postulat był podnoszony chociażby przez Kanclerza Scholza w Bundestagu. Obiecał wtedy, że Niemcy zgodzą się na to, aby wyłączyć całkowicie system bankowy rosyjski z systemu SWIFT. To się nie stało niestety, ponieważ na kolejnych konferencjach uzgodnieniowych w ramach Unii Europejskiej, była podnoszona blokada m.in. właśnie ze strony Niemiec w zakresie zamknięcia całkowicie systemu bankowego" - tłumaczył Müller.

Jak dodał, kolejne tematy dotyczą zamknięcia portów morskich i transportu lądowego dla towarów z Unii Europejskiej. "To też jest decyzja, która może być podjęta wyłącznie na poziomie Unii Europejskiej, i to jest ten postulat, który jest dla nas istotny" - przekazał.

Rzecznik rządu oświadczył, że liczy, iż UE pilnie przyjmie sankcje zakładające zamknięcie granicy dla eksportu towarów do Rosji. "Nie możemy tych sankcji przyjąć na poziomie krajowym, bo polityka handlowa UE jest wyłączną kompetencją UE" - wskazał.

Czwarta polska propozycja sankcji związana jest z ograniczeniami wizowymi dla rosyjskich obywateli. Jak tłumaczył rzecznik rządu, chodzi o to, "aby przepływ osób był ograniczony i żeby Unia Europejska też tutaj solidarnie podjęta zadania w tym zakresie".

"Wszystkie decyzje podejmowane są na poziomie Rady Europejskiej jednomyślnie, a więc co się uda zrealizować to zależy niestety w dużej mierze od Niemców i Francuzów, bo my jesteśmy za tym, żeby te wszystkie postulaty, które przedstawiliśmy wdrożyć natychmiast" - powiedział Müller.

Przyznał, że "niestety jest opór ze strony Niemiec, Austrii, Francji". "To są te główne państwa, które w szczególności w kwestiach energetycznych, czy politycznych również podnoszą niestety pewne zastrzeżenia" - zauważył.

"Ale liczę na to, że nastąpi pewne przebudzenie po tych przerażających obrazach, które widzimy, jeżeli chodzi o realizowane zbrodnie wojenne przez żołnierzy rosyjskich i że te zbrodnie będą jednak pewnym rodzajem przebudzenia, również dla liderów europejskich, że mamy do czynienia z człowiekiem - mówię tutaj o Władimirze Putinie - który nie powstrzyma się przed żadnymi, dalszymi działaniami" - ocenił Müller.

Źródło unijne przekazało PAP, że najnowszy projekt nowych unijnych sankcji zakłada wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji do UE. Kwestia ta będzie omawiana przez ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli w środę. Wprowadzenie sankcji w UE wymaga jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich.

Moskwa zaprzeczyła wszelkim oskarżeniom dotyczącym mordowania cywilów przez siły rosyjskie na Ukrainie, w tym w podkijowskiej Buczy. Inwazja rosyjska na Ukrainę trwa od 24 lutego br.