Müller: mam nadzieję, że Macron po wyborach podejmie dalsze działania dotyczące sankcji wobec Rosji

Mam nadzieję, że Emmanuel Macron po wyborach prezydenckich faktycznie podejmie dalsze działania dotyczące kwestii sankcyjnych wobec Rosji - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że po zakończonej kampanii wyborczej warto przejść do działań, które będą dobre dla Europy.

Rzecznik rządu pytany w programie Tłit Wirtualnej Polski o to, czy jest zadowolony z wyników wyborów we Francji, powiedział, że wyniki są takie, jak zdecydował naród francuski.

"Trudno się nam odnosić do tych wyników. Mam tylko nadzieję, że Emmanuel Macron po tych wyborach faktycznie podejmie dalsze działania dotyczące kwestii sankcyjnych wobec Rosji. Kampania wyborcza zakończona więc myślę, że warto przejść do działań, które będą dobre dla Europy" - powiedział.

Odnosząc się do przyszłej współpracy pomiędzy Macronem a premierem Mateuszem Morawieckim, Müller odpowiedział, że panowie znają się ponad cztery lata i współpracują ze sobą na polu Rady Europejskiej. "Wiem, że te ostatnie tygodnie nie są najłatwiejsze w ogóle dla Europy, bo napięcia dotyczące sankcji - bo przecież o sankcje się rozbiło w gruncie rzeczy i rozmowy z Władimirem Putinem - to są tematy, które budzą emocję, ale myślę, że to nie zaszkodzi naszym relacjom" - ocenił Müller.

Dodał, że trzeba otwarcie mówić, jakie każda strona ma oczekiwania. "Trudno chować głowę w piasek w tak trudnej sytuacji jak teraz" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany o to, czy żałuje, że partia Janeza Janszy przegrała wybory w Słowenii zaznaczył, że Jansza przez ostatnie tygodnie "pokazywał, w jaki sposób należy się zachowywać w kontekście konfliktu, który wywołała Rosja". "W tym sensie uważam, że tracimy partnera, który spełniał bardzo dobrze rolę dotyczącą pressingu na Rosję, czy na kraje europejskie w zakresie sankcji, w zakresie wspólnych działań, ale zobaczymy jak się będzie układał rząd. Trudno powiedzieć w tej chwili jak się będzie układała koalicja, a z nowymi władzami też oczywiście będziemy współpracować" - mówił.

Według wstępnych oficjalnych danych ubiegający się o reelekcję Emmanuel Macron wygrał wybory, uzyskując 58,55 procent głosów. Jego prawicowa kontrkandydatka Marine Le Pen otrzymała 41,45 procent głosów.

Z kolei według nieoficjalnych wyników wyborów parlamentarnych w Słowenii po przeliczeniu 91,77 proc. głosów prowadzi liberalna partia Ruch Wolności Roberta Goloba, która uzyskała 33,96 proc. poparcia. Rządząca dotychczas centroprawicowa Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS) Janeza Janszy otrzymała 24,2 proc. głosów.