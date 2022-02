Müller: Minister Szymański wykonuje świetną robotę

Minister Szymański wykonuje świetną robotę, jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej - powiedział w trakcie czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem, "Solidarna Polska powinna zająć się tym resortem, który jest dla nich najważniejszy".

Podczas konferencji prasowej w Trzebielinie na Kaszubach, rzecznik rządu był pytany m.in. o ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego.

W czwartkowym programie na antenie RMF FM wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazał, że polityczną odpowiedzialność za sytuację w jakiej znalazła się Polska po werdykcie TSUE powinien ponieść minister Szymański. "Błąd jest bardzo poważny. Od połowy 2020 r. sygnalizowaliśmy, co szykuje Unia, jak de facto próbuje oszukać Polskę. Okazało się, że nie mamy weta i nie mamy pieniędzy. Uważam osobiście, że w tej sprawie w gronie osób, które prowadzą polską politykę europejską, winno dojść do przetasowań personalnych" - stwierdził wiceminister Kaleta.

Müller odniósł się do tych słów wiceministra. "Minister Szymański wykonuje świetną robotę, jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej, na tym trudnym polu czasami nieuczciwych zagrań, czasami podrzucania kłód pod nogi radzi sobie tak, jak w takich trudnych warunkach można sobie radzić. Mamy pełne zaufanie do ministra Szymańskiego" - stwierdził.

Podkreślił też, że "jeżeli chodzi o postulaty Solidarnej Polski to postulowałbym najpierw, żeby zajęli się tym resortem, który jest dla nich najważniejszy - czyli sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości".

Rzecznik rządu zaznaczył, że "polityka nie jest tylko miejscem na miłe słowa, czasem trzeba powiedzieć mocniejsze".

Müller był również pytany o czwartkowe spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z m.in. byłymi prezydentami Aleksandrem Kwaśniewskim i Bronisławem Komorowskim. W trakcie spotkania politycy rozmawiali o bezpieczeństwie narodowym i sytuacji na Ukrainie.

Jak podkreślił rzecznika rządu, Donald Tusk ma prawo spotykać się na swoich wydarzeniach partyjnych z kim chce. "Chciałbym, żeby Donald Tusk poświęcał tyle samo czasu na przekonywanie partnerów w Europejskiej Partii Ludowej na to, żeby byli krytyczni wobec Rosji, co poświęca na działanie naszego rządu. Takie równoległe działanie na pewno by się naszemu krajowi przysłużyły. Niech przekona Europejską Partię Ludową do tego, aby stanowisko europejskie było bardziej twarde. To by się przysłużyło krajowi" - mówił.

Müller zaznaczył, że przełomowe spotkania są realizowane teraz na szczycie Rady Europejskiej, gdzie przebywa premier Mateusz Morawiecki. "Premier spotyka się z przywódcami UE w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy, zagrożenia potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę i tam się podejmuje działania, które zwiększają bezpieczeństwo" - dodawał.