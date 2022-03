Müller: misja pokojowa jest niezbędna do tego, by na Ukrainie nie dochodziło do takich zbrodni wojennych, jakie obserwujemy

Misja pokojowa jest niezbędna do tego, by Ukraina mogła być nadal suwerennym krajem, ale przede wszystkim dlatego, by na terenie Ukrainy nie dochodziło do takich zbrodni wojennych, jakie do tej pory obserwujemy - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal spotkali się we wtorek w Kijowie z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami: Czech - Petrem Fialą i Słowenii - Janezen Janszą.

Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.

Müller pytany w środę na konferencji prasowej o te słowa Kaczyńskiego.

"Jeżeli będzie tak, że Europa nie zrozumie, że należy ochronić Ukrainę po to, żeby ochronić Europę, to zaraz Europejczycy podobnie, jak Ukraińcy w Kijowie i w wielu innych miastach, też być może będą musieli nosić kamizelki kuloodporne i będą musieli nosić hełmy" - powiedział rzecznik rządu.

"Jeżeli ktoś myśli że Władimir Putin chce się zatrzymać na terenie Ukrainy, to się bardzo głęboko myli" - oświadczył Müller. I dlatego - jak dodał - "ta propozycja, która wczoraj została sformułowana". "To jest pewnego rodzaju odpowiedź i wezwanie społeczności międzynarodowej do podjęcia działań w zakresie misji pokojowej, która mogłaby przede wszystkim chociażby pomagać w zakresie zabezpieczenia korytarzy humanitarnych, zabezpieczenia tych elementarnych praw człowieka, które wydawało się, że nawet w czasie wojny powinny być przestrzegane" - powiedział rzecznik rządu.

Natomiast - jak zaznaczył - realizowane są na terenie Ukrainy zbrodnie wojenne rękami rosyjskich żołnierzy. I dlatego społeczność międzynarodowa nie może na to wszystko patrzeć bezczynnie" - podkreślił rzecznik rządu.

"I dlatego wczoraj w Kijowie polska delegacja, pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński, premier Słowenii, premier Czech wezwali społeczność międzynarodową do tego, aby podjąć działania" - dodał Müller.

Zwrócił uwagę, że takie misje pokojowe były realizowane w różnych częściach świata. "Wiemy o tym, że one zazwyczaj miały chociażby charakter misji ONZ-towskich, ale przecież członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa jest Rosja. Wiemy doskonale, że ona będzie podejmowała wszelkie możliwe działania do tego, aby takie misje nie powstawały. Ale, czy to oznacza, że społeczność międzynarodowa ma patrzeć bezczynnie? Czy to oznacza, że społeczność międzynarodowa ma patrzeć, jak mordowane są dzieci, matki i uważać, że nic nie można zrobić, bo nie pozwalają na to aktualne, wcześniej przyjęte formuły działania? Nie - w takiej sytuacji, jak dzisiaj, trzeba wyjść poza formuły działania, które znamy z przeszłości" - powiedział rzecznik rządu.

Dlatego - jak mówił - "wczorajsze wezwanie jest wezwaniem do wszystkich państw w Europie, ale również wszystkich państw na świecie do tego, aby taką misją pokojową sformułować".

"Nasze działania dyplomatyczne w tym najbliższym czasie będą skupione wokół tego, by naszych partnerów europejskich, członków NATO, ale również przedstawicieli innych państw przekonać do tego, żeby taka misja pod auspicjami pewnej grupy, jak największej, najlepiej grupy państw, mogła na teren Ukrainy - jeżeli sobie tego rząd ukraiński będzie życzył - zostać skierowana" - podkreślił Müller.

Zaznaczył, że nie jest to łatwa misja. "Ale to jest misja, która jest niezbędna do tego, aby Ukraina mogła być nadal suwerennym, integralnym terytorialnie krajem, ale przede wszystkim po to, żeby na terenie Ukrainy nie dochodziło do takich zbrodni wojennych, jakie do tej pory obserwujemy" - dodał rzecznik rządu.